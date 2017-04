Francesco Totti: ultimo derby? (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI, SERIE A NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (34^ GIORNATA) - Sempre protagonista la Serie A: quali sono le probabili formazioni della 34^ giornata? Prima ricordiamo l’elenco delle partite in programma in questo ultimo fine-settimana del mese: oggi venerdì 28 aprile c’è l’anticipo Atalanta-Juventus alle ore 20.45. Sabato 29 si gioca alla stessa ora Torino-Sampdoria, mentre domenica 30 ecco le altre otto partite: alle ore 12.30 il derby Roma-Lazio, alle ore 15.00 Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Empoli-Sassuolo, Genoa-Chievo e Palermo-Fiorentina; infine alle ore 20.45 il posticipo Inter-Napoli. Passiamo ora alle probabili formazioni e agli schieramenti previsti per la 34^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS (venerdì ore 20.45) - Un solo indisponibile per parte, Zukanovic nell’Atalanta e Pjaca nella Juventus. I nerazzurri dovrebbero giocare con l’ormai consueto 3-4-1-2 e c’è ottimismo per le condizioni di due giocatori fondamentali come Kessiè e Gomez, entrambi usciti acciaccati dalla partita di sabato scorso contro il Bologna: sono recuperati e dovrebbero essere regolarmente in campo dal primo minuto. Nella Juventus possibile turnover in ottica Champions League, ma soprattutto in difesa. Sembrano invece intoccabili i magnifici cinque Pjanic-Cuadrado-Dybala-Mandzukic-Higuain, che dovrebbero essere tutti titolari a Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SAMPDORIA (sabato ore 20.45) - La lista degli assenti è lunga in casa Torino, per cui il grande ex Sinisa Mihajlovic ha scelte piuttosto limitate e potrebbe puntare su un aggressivo 4-2-3-1 con Iago Falque, Ljajic e Boyè alle spalle di Belotti, che sarà naturalmente la prima punta dei granata. In casa Sampdoria Viviano non è al top, dunque in porta dovrebbe esserci Puggioni, modulo 4-3-1-2 per mister Marco Giampaolo con Bruno Fernandes oppure Alvarez alle spalle degli attaccanti Schick e Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO (ore 12.30) - Probabile ultimo derby della carriera per Totti, che però partirà comunque dalla panchina. In attacco infatti Luciano Spalletti proporrà Salah, Nainggolan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko, anche se il Faraone è ancora in ballottaggio con Perotti. Qualche dubbio anche a centrocampo, legato alle condizioni di De Rossi: in alternativa, è pronto Paredes. Passando alla Lazio, Simone Inzaghi è praticamente certo sugli uomini da schierare, meno sul modulo che potrebbe essere il 3-4-2-1 oppure 3-5-2, con Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Keita ed Immobile che saranno in ogni caso i giocatori più offensivi. Un solo assente per parte, Florenzi fra i giallorossi e Marchetti fra i biancocelesti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE - Rizzo, Nagy, Di Francesco, Helander, Valencia più gli squalificati Pulgar e Dzemaili: l’elenco degli assenti in casa Bologna è lunghissimo. Vari indisponibili anche per l’Udinese: Fofana, Samir, Faraoni e Gnoukouri. Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-3-3: Verdi-Destro-Krejci tridente per i rossoblù felsinei, De Paul-Zapata-Thereau per i bianconeri friulani. Da segnalare un ballottaggio a tre fra Mbaye, Torosidis e Krafth per la maglia di terzino destro del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-PESCARA - Dessena, Ceppitelli e Melchiorri assenti nel Cagliari, Vitturini, Giardino, Pepe più lo squalificato Biraghi sono invece gli indisponibili nel già retrocesso Pescara. Per il Cagliari modulo 4-3-1-2 con Joao Pedro alle spalle di Borriello e Sau; due dubbi per mister Massimo Rastelli, fra Pisacane e Salamon in difesa, Barella e Padoin si giocano invece una maglia a centrocampo. Il Pescara di Zdenek Zeman scenderà invece in campo con il 4-3-3: ballottaggio in difesa fra Coda e Campagnaro, il tridente d’attacco dovrebbe invece essere formato da Benali, Bahebeck e Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-MILAN - Rosa praticamente al completo per mister Davide Nicola, che punterà sul 4-4-2: in attacco intoccabile Falcinelli, Trotta e Simy si giocano l’altra maglia a disposizione. Due ballottaggi anche a centrocampo per il Crotone: uno riguarda Barberis e Capezzi, mentre nell’altro Stoian appare favorito su Nalini. Per il Milan le assenze degli squalificati De Sciglio e Sosa si aggiungono a quelle degli infortunati Abate, Antonelli e Bonaventura. Anche Romagnoli non è al top e potrebbe dunque giocare al suo posto Vangioni. Dubbio pure in attacco per mister Vincenzo Montella: Bacca o Lapadula come punta centrale?

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SASSUOLO - Modulo 4-3-1-2 per l’Empoli di mister Giovanni Martusciello, con un dubbio per reparto: Laurini oppure Veseli in difesa; Diousse oppure Mauri a centrocampo; in attacco invece tutto dipende dalle condizioni di Mchedlidze, che ha ben tre possibili alternative in Marilungo, Pucciarelli e Maccarone, mentre l’altro attaccante sarà senza dubbio Thiam. Per il Sassuolo classico modulo 4-3-3, ma molti dubbi ancora aperti per mister Eusebio Di Francesco: da decidere entrambi i terzini, Lirola oppure Adjapong a destra, Peluso o Dell’Orco a sinistra; a centrocampo si giocano una maglia Sensi e Aquilani, in attacco Matri e Defrel si contendono il posto da punta centrale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CHIEVO - Lunghissimo elenco di assenti sia per Ivan Juric sia per Rolando Maran, che dovranno fare di necessità virtù. Per il Genoa modulo 3-5-2 con Simeone-Palladino in attacco e due ballottaggi, Gentiletti-Biraschi in difesa e Ntcham insidiato da Cofie, Cataldi e Hiljemark a centrocampo. Per il Chievo invece l’unico vero dubbio è in difesa dove Spolli, Dainelli e Cesar si giocano due maglie, con lo sloveno principale indiziato per finire in panchina. Nessun dubbio in attacco, dove Birsa agirà alle spalle di Pellissier e Inglese.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-FIORENTINA - Squalificato Gazzi, dovrebbe ritrovare posto Bruno Henrique nel centrocampo del Palermo. In difesa Andelkovic sembra favorito su Goldaniga, ballottaggio a tre fra Aleesami, Pezzella e Morganella come esterno sinistro. Conferma per Lo Faso in attacco, insieme a Nestorovski e uno fra Sallai e Trajkovski. Due ballottaggi caldi per la Fiorentina: Rodriguez è insidiato da Tomovic e Salcedo, mentre Milic sembra lievemente favorito su Chiesa e Olivera sulla fascia sinistra. In attacco ecco Bernardeschi e Borja Valero alle spalle di Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI (ore 20.45) - Modulo 4-2-3-1 per l'Inter di Stefano Pioli, ma qualche dubbio sugli interpreti: Brozovic prova a scalzare Kondogbia, Joao Mario appare favorito su Banega. Per il resto solita formazione, con Nagatomo terzino sinistro dal momento che Ansaldi non dovrebbe recuperare. In casa Napoli rosa al completo e nessun dubbio in difesa e in attacco, attenzione invece al centrocampo dove l’unica certezza è il capitano Hamsik e per le altre due maglie sono in ballo ben quattro uomini: Allan e Diawara sembrano al momento favoriti su Zielinski e Jorginho.

