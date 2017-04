Video/ Felipe Melo: rissa in Penarol-Palmeras. L’ex Fiorentina prende a pugni Matias Mier (Copa Libertadores)

Felipe Melo tira un pugno all'avversario Mier (LaPresse)

VIDEO, FELIPE MELO SCATENA LA RISSA IN PENAROL-PALMERAS – L’ex giocatore di Juventus, Fiorentina e Inter Felipe Melo torna a far parlare di sé nel peggiore dei modi, con la notizia di una rissa scatenata dallo stesso mediano ieri sera al termine del match della Copa Libertadores tra Penarol e Palmeiras. Secondo quanto si vede nel video infatti proprio il brasiliano sembra essere stata la causa della scazzottata andata in scena ieri sera in campo a Montevideo: un occhiataccia, una parola di troppo e la tensione della partita hanno fatto scoppiare la situazione, che ha raggiunto il suo culmine con un gancio destro servito da Felipe Melo a Matias Mier, giocatore del Penarol. Da lì è stata poi un escalation di violenza che ha coinvolto giocatori in campo, panchine e anche le tifoserie rivali presenti sugli spalti: una situazione davvero terribile a cui solo il provvido intervento delle forze dell’ordine ha impedito ulteriori sviluppi. Felipe Melo e compagni nel centro della rissa sono stati poi accerchiai e scortati fino agli spogliatoi da cui hanno fatto ritorno a casa senza problemi.

