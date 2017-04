Wta Stoccarda 2017/ Diretta Sharapova Makarova streaming video SuperTennis.tv, orario delle partite (oggi)

Maria Sharapova al secondo turno del Porsche Grand Prix (Foto LaPresse)

DIRETTA WTA STOCCARDA 2017: SHARAPOVA MAKAROVA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 26 APRILE) - Diretta Sharapova-Makarova: nel secondo turno del torneo Wta Stoccarda 2017, che inizia alle ore 12, troveremo giovedì 27 aprile Maria Sharapova, impegnata nella corsa a un titolo che ha vinto per tre anni consecutivi tra il 2012 e il 2014. Soprattutto la russa va a caccia di punti utili per un ritorno su alti livelli di classifica: dopo la squalifica di oltre un anno per la positività al Meldonium, Masha è rientrata ieri battendo - purtroppo per noi - Roberta Vinci.

Un match convincente sotto svariati aspetti: quello della reazione ad un break subito nel primo turno in battuta, quello della concentrazione - è sempre stata avanti nel punteggio - e soprattutto quello del servizio, perchè negli ultimi tempi (a causa di una spalla finita anche sotto i ferri) la battuta della Sharapova, arma segreta dei primi anni, non era stata così efficace e aveva aperto a doppi falli e servizi persi.

Non contro la Vinci, dove a parte il primo game la russa ha concesso poco o nulla alla sua avversaria; la sua corsa verso il titolo del Porsche Grand Prix - che non deve necessariamente vincere, ma sarebbe la ciliegina sulla torta del suo rientro nel circuito - prosegue con il derby contro Ekaterina Makarova, che al primo turno ha battuto una Agnieszka Radwanska in crisi.

Ci sono tutti i presupposti per una qualificazione al terzo turno: il bilancio infatti recita 3-0 per la Sharapova che in sei precedenti ha vinto un solo set, nel 2001 a Madrid (il primo incrocio tra le due). In campo oggi però vedremo anche altre giocatrici: ad aprire il programma saranno Svetlana Kuznetsova e la finalista del 2016 Laura Siegemund.

Soprattutto vedremo, ad aprire la sessione serale delle 18:30, Angelique Kerber che ha vinto le ultime due edizioni del Wta Stoccarda. La tedesca ha bisogno di due vittorie per tornare a occupare la prima posizione della classifica mondiale, e tenerla stretta vista l’inattività di Serena Williams; l’inizio di 2017 non è stato dei migliori ma certamente per la mancina di Brema non era semplice confermare uno strepitoso anno che l’ha vista vincere due Slam nelle tre finali giocate.

Sia come sia, in attesa del Roland Garros (unico Major nel 2016 nel quale non è arrivata in fondo), la Kerber se la vedrà oggi con Kristina Mladenovic, con cui non ha mai perso (3-0) ma che sulla terra è un’avversaria temibilissima e dunque potrebbe centrare il grande colpo. A seguire Coco Vandeweghe ritrova una Pliskova, battuta nel doppio decisivo per volare alla finale di Fed Cup: allora però era Krystina, qui si tratta di Karolina che è testa di serie numero 2 nel tabellone.

Il torneo Wta Stoccarda 2017 sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis, la televisione federale che trovate al canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 se accederete da Sky); appuntamento in chiaro per tutti, con la disponibilità delle immagini in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.supertennis.tv. Per quanto riguarda i social network, potete consultare le pagine facebook.com/PorscheTennisGrandPrix e, su Twitter, @PorscheTennis. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO WTA STOCCARDA 2017

© Riproduzione Riservata.