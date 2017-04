Atalanta Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Atalanta Juventus (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Atalanta Juventus va in scena per la trentaquattresima giornata della Serie A 2016-2017: venerdì 28 aprile alle ore 20:45, all’Atleti Azzurri d’Italia, si gioca una delle partite più interessanti del turno, forse l’ultimo ostacolo per i bianconeri verso lo scudetto perchè, se dovessero vincere, potrebbero anche permettersi una sconfitta sul campo della Roma. Per questo motivo Massimiliano Allegri non può permettersi di abbassare la guardia: troppo ghiotta l’occasione di blindare subito il tricolore per poi concentrarsi sulla doppia sfida dI Champions League contro il Monaco. Di fronte però c’è un’Atalanta che non ha la minima intenzione di lasciare punti per strada, perchè sente vicina la qualificazione in Europa League e queste sfide portano motivazioni a prescindere. Ecco allora come i due allenatori potrebbero schierarsi in campo questa sera, nel dettaglio delle probabili formazioni di Atalanta Juventus.

ATALANTA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Atalanta Juventus è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (34^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta ha una quota di 3,40; il segno X per il pareggio vale 3,30 mentre il segno 2 per la vittoria della Juventus vale 2,20 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - L’Atalanta se la gioca ovviamente con i migliori, al netto delle possibili assenze per infortunio: quella di Zukanovic - che in ogni caso sarebbe andato in panchina - non quella di Franck Kessie che, uscito presto dalla partita contro il Bologna, ha recuperato e dunque sarà in campo. La Juventus dovrà fare particolare attenzione ai gol dei difensori: l’Atalanta è la squadra che tra i 5 principali campionati europei segna il maggior numero di gol con il suo reparto arretrato. Basti pensare che Mattia Caldara (7) è il secondo marcatore della squadra alle spalle di Alejandro Gomez e che Andrea Conti (6) divide con lo stesso Kessie e con Kurtic la terza piazza. Tutti questi giocatori saranno naturalmente in campo; a completare il quadro della formazione avremo Etrit Berisha tra i pali, Rafa Toloi e Andrea Masiello a supporto di Caldara, Freuler a lavorare in mediana e Spinazzola a correre sulla corsia sinistra, in duello con Lichtsteiner che si pospetta entusiasmante. Per quanto riguarda l’attacco, al fianco del Papu Gomez ci sarà Petagna, attaccante che segna poco ma che è fondamentale per il lavoro di protezione del pallone e di sponda che riesce a garantire. Oggi Gasperini spera che l’ex Milan contribuisca anche sotto porta…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Anche la Juventus gioca con i migliori, senza pensare al Monaco: come detto l’occasione di confermare il +8 (e magari allungare sulla Roma) non si può perdere e Massimiliano Allegri è abituato a ragionare una partita per volta. Spazio allora a Bonucci e Chiellini al centro della difesa; naturale staffetta tra Lichtsteiner e Dani Alves sulla corsia destra, dall’altra parte c’è forse una possibilità che giochi Asamoah, di fatto un titolare aggiunto che può agevolmente dare il cambio ad Alex Sandro. A centrocampo, come già detto ieri, Sami Khedira sarà sicuramente titolare visto che in ogni caso dovrà saltare per squalifica la semifinale di andata in Champions League; Pjanic rimane favorito per affiancarlo. Davanti i soliti quattro: Cuadrado si è già riposato contro il Genoa e ritrova un posto sulla fascia destra, a sinistra il tuttofare Mandzukic che è anche galvanizzato per aver ritrovato un gol che gli mancava. A questo proposito sarà particolarmente affamato Gonzalo Higuain: lotta per il titolo di capocannoniere e domenica sera è rimasto a secco.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 33 Hateboer, 29 Konko, 77 C. Raimondi, 88 A. Grassi, 4 Cristante, 8 Migliaccio, 87 Mounier, 7 D’Alessandro, 52 Cabezas, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Zukanovic

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 4 Benatia, 24 Rugani, 22 Asamoah, 14 Mattiello, 8 Marchisio, 28 Rincon, 27 Sturaro, 18 Lemina

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

