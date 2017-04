Classifica Marcatori Serie A / Capocannoniere: Higuain vs Gomez, la sfida argentina del venerdì (34^ giornata)

Gonzalo Higuain, 23 gol nella classifica marcatori di Serie A (LaPresse)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, HIGUAIN A CACCIA DELLA VETTA (34^ GIORNATA) - La classifica marcatori della Serie A 2016-2017 vive in questo venerdì una sfida tutta argentina: da una parte Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, dall’altra Alejandro Gomez tuttofare dell’Atalanta. Uno ha segnato 23 gol, l’altro 14; il Pipita insegue il secondo titolo consecutivo di capocannoniere, il Papu ha già superato il suo record di reti in Serie A e prova ora ad avvicinare quota 20. Gli occhi sono concentrati su Higuain, che si trova a -2 dalla vetta della classifica occupata come sempre da Edin Dzeko e Andrea Belotti. In attesa che il bosniaco e il Gallo scendano in campo, il Pipita ci prova: nell’ultima partita della Juventus (contro il Genoa) è rimasto a secco, ma ha comunque una media di una rete ogni 112 minuti alla sua prima stagione con la maglia della Juventus. Nel girone di ritorno fino a questo momento ha realizzato 7 gol; dopo le prime 14 gare del girone di andata le sue reti erano le stesse, perchè dopo il timbro all’ex Napoli si era fermato per tre partite.

Dunque, almeno facendo una proiezione, Higuain è in media per chiudere il suo campionato con 26 gol; ne aveva fatti 13 all’andata, contando anche la trasferta di Crotone che è stata rinviata e recuperata due mesi più tardi. Dall’altra parte Alejandro Gomez: il Papu non era mai andato in doppia cifra in un campionato di Serie A, fermandosi agli 8 gol realizzati con la maglia del Catania. Quest’anno ne ha fatti 14: una stagione strepitosa per un giocatore che in estate era dato per scontento e sembrava ad un passo dall’addio.

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta ha cambiato tutto e oggi Gomez è uno degli attaccanti più pericolosi in Serie A; magari non segnerà quanto Higuain o Dzeko, ma di certo è un giocatore completo in grado di mandare a rete i compagni di squadra, come dimostrano le cifre messe a segno dagli altri giocatori della Dea. Domani sera troveremo invece la sfida Belotti-Schick: il Gallo è il capocannoniere del campionato come detto, contro il Chievo non è riuscito a dare continuità alla sua striscia ma la sua rimane una stagione spaventosa sotto il profilo realizzativo, tanto da averlo fatto diventare l’attaccante d’area di rigore più forte in Italia e giustamente titolare della nostra Nazionale.

C’è chi dice che Belotti sia il bomber di casa nostra più forte dai tempi del Toni versione Fiorentina e di Bobo Vieri; paragoni a parte il futuro è suo, a patto ovviamente che si ripeta il prossimo anno (intanto punta i 30 gol in campionato). Patrik Schick il futuro ce l’ha assicurato: il ceco segna un gol ogni 117 minuti (siamo cioè in media Higuain) e ha realizzato 10 reti in questo primo campionato italiano. Contro il Sassuolo ha finalmente realizzato il primo gol stagionale in un primo tempo; non gli era mai riuscito prima. Sta sfruttando alla grande l’assenza di Luis Muriel, ma anche quando era il primo cambio del colombiano e di Quagliarella aveva mostrato stoffa e talento; difficile che l’anno prossimo resti a Genova, tante big sono già sulle sue tracce.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma) 25

Mauro Icardi (Inter) 24

Gonzalo Higuain (Juventus) 23

Dries Mertens (Napoli) 22

Ciro Immobile (Lazio) 20

Marco Borriello (Cagliari) 16

Nikola Kalinic (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Alejandro Gomez (Atalanta) 14

Mohamed Salah (Roma), Carlos Bacca (Milan) 13

Diego Falcinelli (Crotone) 12

Keita Balde Diao (Lazio), Cyril Thereau (Udinese), Iago Falque (Torino), Giovanni Simeone (Genoa), Marek Hamsik (Napoli) 11

Patrik Schick (Sampdoria, Federico Bernardeschi (Fiorentina), Luis Muriel (Sampdoria), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Radja Nainggolan (Roma), Ilija Nestorovski (Palermo) 10

