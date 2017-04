Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: i giocatori da schierare oggi

Consigli Fantacalcio: la 34^giornata di Serie A si apre con Atalanta-Juventus (LAPRESSE)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (ANTICIPI 34^GIORNATA, 28-29 APRILE 2017) - E’ di nuovo tempo di Serie A e di consigli per il Fantacalcio. Venerdì 28 aprile 2017 parte la giornata di campionato numero 34, con l’anticipo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia tra l’Atalanta padrona di casa e la capolista Juventus, che mercoledì tornerà in campo per l’andata delle semifinali di Champions League. I bianconeri si preparano alla trasferta nel Principato di Monaco con un’altra, non meno insidiosa, sul campo della rivelazione Atalanta. L’altro anticipo di giornata riguarda invece Torino e Sampdoria, che saranno di fronte sabato 29 aprile allo stadio Olimpico-Grande Torino (anche in questo caso, calcio d’inizio alle ore 20:45). Di seguito i consigli per il Fantacalcio relativi ai due anticipi della 34^giornata, oltre a qualche dritta preliminare sulle partite che completeranno il turno di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA JUVENTUS (venerdì 28/4, ore 20:45) - Si correrà molto sugli esterni: date spazio a Conti e Spinazzola e un’opportunità a Petagna, che vorrà ben figurare contro la miglior difesa del campionato. Nella Juventus il consiglio punta su Mandzukic più che su Higuain, mentre da Pjanic potrebbero scaturire preziosi bonus in termini di assist, magari da calcio piazzato. Tra i difensori potrebbe trovare spazio anche Barzagli: puntare sempre su di lui. Più a rischio il 'promesso sposo' bianconero Caldara e Toloi, le cui pur positive esuberanze potrebbero costare caro contro la corazzata juventina; valutate bene anche l’impiego di Lichtsteiner, che potrebbe essere titolare ma soffrire contro Spinazzola.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO SAMPDORIA (sabato 29/4, ore 20:45) - Zappacosta sta andando forte e Iago Falque ha ripreso a segnare domenica scorsa, l’osservato speciale sarà però il solito Belotti che cercherà di tornare al gol dopo la ‘secca’ di Verona. Attenzione anche ad Avelar, tornato a farsi vedere nell’ultimo turno. In casa blucerhciata è il momento di Schick, quasi tutta la fortuna offensiva passa da lui mentre per Quagliarella altra partita da ex. Un nome a sorpresa potrebbe essere quello del belga Dennis Praet, fermo ormai da gennaio a quota 1 gol (lo ha realizzato nella vittoria per 3-2 contro la Roma).

CONSIGLI FANTACALCIO LE ALTRE PARTITE - Nel derby Roma-Lazio sì a Manolas, no a Basta mentre il rischiatutto è Keita. Bologna-Udine: puntate su Verdi, che ha smaltito l’ultimo acciacco fisico. mentre il bianconero Thereau è apparso sottotono nelle ultime partite. Il rischio è De Paul. Cagliari-Pescara: sì a Joao Pedro, no a Muntari, per il jolly scegliamo l’ex Cerri che contende a Bahebeck il posto di centravanti titolare. Crotone-Milan: Stoian può essere il giocatore del Crotone su cui scommettere, mentre eviteremmo di schierare Calabria. Due jolly da tener presenti: Ocampos e Acosty, gente che può rendersi utile anche entrando a gara in corso. Empoli-Sassuolo: sì a Krunic, no a Sensi, da rischiare il terzino neroverde Lirola. Genoa-Chievo: sì a Laxalt, no a Radovanovic. Il giocatore a rischio è Palladino: per questo turno ci punteremmo. Palermo-Fiorentina: consigliamo il giovane Lo Faso, da evitare Carlos Sanchez, richiattutto Tello. Inter-Napoli: sì ad Handanovic ed Hamsik, no a Nagatomo e Strinic. Dal mazzo dei rischi estraiamo le carte Banega e Diawara.

