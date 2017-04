Diretta/ Atalanta Juventus info streaming video e tv, formazioni, risultato live e cronaca (Serie A 2017)

Diretta Atalanta Juventus, Foto LaPresse

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Atalanta Juventus, diretta dall'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo che aprirà il programma della quintultima giornata del campionato di Serie A. Turno che inizia di venerdì sera per una Juventus pronta ad affrontare il doppio impegno in semifinale contro il Monaco in Champions League, ma soprattutto pronta a lanciare l'assalto finale a quella che è un'impresa mai riuscita a nessun altro club nella storia del calcio italiano: il sesto scudetto consecutivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Per i bianconeri ci sono otto punti di vantaggio da gestire sulla Roma seconda, in un finale di campionato che prevede ancora da disputare lo scontro diretto tra le prime due della classe allo stadio Olimpico di Roma. Impegno difficile per la squadra di Allegri contro un'Atalanta che vede vicinissima la qualificazione europea a ventisei anni di distanza dall'ultima volta. Nell'ultimo turno di campionato gli orobici hanno visto aumentare a cinque i punti di distanza sul Milan sesto in classifica e soprattutto a sette le lunghezze sull'Inter settima, al momento fuori dall'Europa. Tutto può ancora cambiare considerando che l'Atalanta deve ancora affontare lo scontro diretto in casa dei rossoneri, mentre la Juventus in questa settimana decisiva dovrà cercare di gestire le energie tra campionato ed impegno europeo.

L'Atalanta di Gasperini continua a marciare a passo da record in questa stagione, con la formazione nerazzurra che mantiene un ritmo europeo. Dopo il pari casalingo contro il Sassuolo che aveva rappresentato una frenata un po' a sorpresa, la formazione bergamasca ha ripreso a camminare come un orologio svizzero, imponendo il pari casalingo alla Roma (solo il Napoli in precedenza era riuscito a portare via punti dall'Olimpico giallorosso) nonostante numerose assenze e tornando alla vittoria in un rocambolesco match col Bologna, vinto tre a due grazie all'ennesima prodezza del difensore-goleador Mattia Caldara, alla settima marcatura stagionale. La Juventus ha vissuto l'esaltazione del doppio confronto contro il Barcellona, eliminando Messi e compagni pareggiando zero a zero al Camp Nou dopo la favolosa vittoria per tre a zero dell'andata. Nel mezzo però la squadra di Allegri non ha perso un colpo in campionato, battendo in successione il Chievo, il Pescara e il Genoa e sfruttando così al massimo l'occasione offerta dal calendario per allungare sugli inseguitori.

Il 6 marzo del 2016, nell'ultimo precedente disputato a Bergamo, la Juventus si è imposta con un secco due a zero allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, grazie alle reti messe a segno da Barzagli e da Lemina. La tradizione recente per i bianconeri a Bergamo è molto favorevole, sono infatti nove le vittorie consecutive in campionato per la Vecchia Signora sul campo dell'Atalanta. Che ha fatto risultato per l'ultima volta in casa contro la Juventus ben quattordici anni fa, il 2 febbraio del 2003 con un pareggio per uno a uno. L'ultima vittoria atalantina in campionato risale invece a sedici anni or sono, il 3 febbraio del 2001 con il punteggio di due a uno. Anche il match d'andata di questo torneo è andato invece ad appannaggio della Juventus, che allo Stadium ha battuto tre a uno gli orobici con le reti di Alex Sandro, Rugani e Mandzukic e gli ospiti capaci solo di accorciare le distanze grazie a Freuler con i bianconeri già avanti di tre reti.

La striscia di vittorie juventina a Bergamo è sicuramente notevole, ma il fattore campo e il Monaco all'orizzonte rendono prudenti le agenzie di scommesse, che quotano 2.15 con Betclic il successo juventino e 3.75 con William Hill l'eventuale affermazione interna atalantina. Per quanto riguarda il pareggio, viene proposto ad una quota di 3.40 da Bet365.

Doppia diretta tv per Atalanta Juventus, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 20.45, con gli abbonati Mediaset Premium che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD e gli abbonati Sky che potranno seguire il match sui canali 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Ci sarà la possibilità di vedere la diretta streaming video della partita, per gli abbonati alla prima piattaforma collegandosi via internet sul sito play.mediasetpremium.it, per gli abbonati alla seconda con un collegamento sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





