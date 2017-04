Diretta/ Conegliano Modena: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Play off Serie A1, oggi)

La formazione della Liu Jo Nordmeccanica Modena (LaPresse)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE PLAY OFF SERIE A1 OGGI) - Conegliano Modena, diretta dagli arbitri Saltalippi e Vagni, è la partita di volley femminile in programma alle ore 20.30 oggi 28 aprile 2017, valida quale gara 2 delle semifinali dei play off scudetto del Campionato di serie A1 2016-2017. E’ atteso quindi questa sera nella calda cornice del PalaVerde, recente scenario delle finali di Champions League di volley femminile, il secondo atto dello scontro tra le pantere e le bianconere, che si giocano un posto in finale per il 72^ scudetto della massima serie della pallavolo. CLICCA QUI PER VEDERE CONEGLIANO MODENA (differita raiplay.it ore 23.00)

Dopo l’incredibile débâcle delle pantere in gara 1 persa al tie break dopo aver condotto il gioco per due set di fronte al pubblico emiliano, ora la formazione di Mazzanti è chiamata a capovolgere il risultato per giocarsi la seconda finale scudetto di seguito in gara 3 tra mura amiche. La sfida al PalaPanini ha seguito un copione davvero inatteso: le pantere ospiti hanno infatti condotto il gioco con grande forza e precisione nei primi due parziali vinti per 25-19 e 25-22, ma qualcosa si è incrinato nella formazione veneta nel terzo set. Il terzo e decisivo parziale ha visto infatti l’incredibile riscatto di Modena, aizzata al pubblico di casa oltre che da un incredibile Marika Bianchini, che si è presa la squadra sulle spalle firmando 18 punti personali in appena due parziali e mezzo circa. La riscossa emiliana sorprende e mette nel sacco dl pantere di Mazzanti, che non riescono a prendere le necessarie contromisure e soprattutto la freddezza per chiudere la partita.

Per la sfida di questa sera sono attese in campo più o meno le stesse formazioni che abbiamo già avuto modo di vedere e apprezzare e corso delle ultime uscite di Conegliano e Modena, oltre nella stessa gara 1 delle semifinali play off scudetto. Nello starting six delle pantere dovrebbero quindi figurare Fawcett opposta con Robinson e Ortolani, oltre a Folie e Danesi al centro e De Gennaro libero titolare. Per il sestetto titolare delle bianconere di Gaspari invece troveremo Ferretti sotto rete, oltre a Brakocevic opposta e Ozsoy-Bosetti laterali: Leonardi libero e Belien-Heyrman centrali.

Ricordiamo infine che non sarà possibile assistere in diretta tv al match tra Conegliano e Modena: la visione dell’incontro di volley femminile sarà infatti disponibile solo in differita sul canale Raisport +, disponibile al numero 57 del digitale terrestre. La diretta di gara 2 delle semifinali scudetto è stata infatti programmata sul canale tematico della Rai a partire dalle ore 23.00: sempre a quell’ora sarà inoltre possibile assistere alla partita in diretta video streaming tramite il sevizio raiplay.it.

