DIRETTA/ Giro di Romandia 2017 info streaming video e tv. La Payerne-Payerne ai raggi X (oggi 28 aprile)

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 3^ TAPPA (OGGI VENERDI' 28 APRILE). LA PAYERNE-PAYERNE AI RAGGI X - Si corre oggi la terza tappa del Giro di Romandia 2017, meglio noto con l'appellativo di Tour de Romandie. Quello odierna, almeno sulla carta, risulta essere uno degli impegni più semplici per i vari ciclisti impegnati nella manifestazione. La Payerne-Payerne (187,0 Km) non presenta particolari problemi, essendo formata da una serie di circuiti con tre sole GPM di terza categoria. L'ultima parte del tragitto - circa 25 chilometri - è pianeggiante; difficilmente qui avverrano fughe. In ogni caso, ecco nel dettaglio la fisionomia della tappa: Mont-Vully (2,8 km al 6,3%, 12,0% max), Grandsivaz (2,6 km al 5,8%, 20,0% max), Lovens (1,6 km all’8,1%, 22,0% max) e Sassel (2,6 km al 5,9%, 12,0% max). (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 3^ TAPPA (OGGI VENERDI' 28 APRILE) - Il Giro di Romandia 2017 prosegue oggi con la terza tappa in linea Payerne-Payerne di 187 km, frazione piuttosto lunga ma senza difficoltà particolari. La partenza e l’arrivo saranno dunque entrambi nella località del Canton Vaud: sarà di fatto un lungo giro nei dintorni di Payerne, spesso costeggiando il vicino lago di Neuchatel. Non ci saranno salite significative lungo il percorso, ma un susseguirsi di saliscendi con ben quattro Gran Premi della Montagna, anche se tutti di terza categoria. La tappa odierna si annuncia dunque particolarmente adatta agli scattisti e ai cacciatori di tappe, senza escludere del tutto i velocisti che però avranno vita dura per reggere ai continui saliscendi. Ce la potrebbero fare i più resistenti fra loro, ma naturalmente c’è anche la concreta possibilità che qualcuno riesca a scattare e arrivare sul traguardo a braccia alzate, senza escludere la possibilità che abbia successo la fuga da lontano, come è successo ieri con la vittoria di Stefan Kung davanti ad Andriy Grivko.

La classifica non è cambiata e continua ad essere molto corta: anche oggi non dovrebbe cambiare molto, in attesa del tappone di domani e della cronometro di domenica. Al comando troviamo sempre il nostro Fabio Felline, vincitore martedì del cronoprologo d’apertura: il piemontese della Trek-Segafredo ha 8” di vantaggio sul tedesco Maximilian Schachmann della Quick-Step Floors e sullo spagnolo Jesus Herrada della Movistar, poi distacchi ridottissimi - basti ricordare che il decimo è a 14”, cioè a 6” dal secondo posto. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il Giro di Romandia 2017 in diretta tv, bisogna sottolineare che la corsa a tappe della Svizzera francofona, nuovo atto dell’Uci World Tour, è visibile su Eurosport 2: per la terza tappa Payerne-Payerne, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 16.00. Eurosport 2 è visibile sia sulla televisione satellitare Sky, sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile ai rispettivi abbonati sia tramite l’applicazione Sky Go, sia tramite Mediaset Premium, oltre che tramite Eurosport Player.

