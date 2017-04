Diretta Sbk 2017/ Superbike info streaming video e tv FP1 e FP2 Gp Olanda 2017 Assen (oggi)

Diretta Superbike - LaPresse

DIRETTA SUPERBIKE SBK INFO STREAMING VIDEO E TV, GRAN PREMIO D'OLANDA 2017 ASSEN: FP1 E FP2 (OGGI VENERDI' 28 APRILE) – La Superbike torna protagonista in questo fine settimana. Il Gran Premio d'Olanda 2017 sul leggendario circuito di Assen, nome che mette i brividi a tutti gli appassionati di motociclismo, è il quarto appuntamento stagionale del Mondiale Sbk 2017, che si appresta a tornare protagonista dopo circa un mese, dal momento che la gara precedente risale a sabato 1 e domenica 2 aprile ad Aragon. Ora si va in Olanda, con l'incognita meteo che ad Assen è un classico, a maggior ragione essendo ancora ad aprile: vedremo se e quanto le condizioni climatiche incideranno sul weekend della Superbike in terra olandese.

Andiamo dunque a scoprire quali saranno gli orari delle sessioni di prove libere in programma oggi, venerdì 28 aprile, prima giornata di un weekend che vedrà domani Superpole e gara-1, domenica gara-2, secondo il programma che è stato confermato nel format della passata stagione. Tornando alla giornata odierna, per quanto riguarda le derivate di serie la FP1 avrà inizio alle ore 9.45 e durerà un'ora, dunque fino alle 10.45; in seguito ecco la FP2, che avrà inizio alle ore 14.30 e stessa durata, dunque fino alle 15.30. Da segnalare poi le classiche categorie minori, su tutte la Supersport, che ha in programma le sue due sessioni di prove libere di oggi alle ore 11.00 e 15.45.

Riparte dunque da Assen l'inseguimento alla Kawasaki che anche quest'anno sembra destinata a dominare grazie al campione del Mondo in carica e leader dell'attuale classifica Mondiale Jonathan Rea, che guida con 145 punti sui 150 che fino a questo momento sono stati assegnati in tre Gp e quindi in sei gare, mentre il primo inseguitore è Chaz Davies della Ducati, a quota 95 punti, un distacco già piuttosto consistente se si considera che è già esattamente pari ai punti in palio in un weekend.

Bisogna inoltre ricordare che per la giornata di oggi (come già l'anno scorso) non ci sarà una diretta tv in Italia, perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì di Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

