Juventus Pescara Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (girone B)

Mehdi Léris, attaccante della Juventus Primavera (Foto LaPresse)

DIRETTA JUVENTUS PESCARA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (25^ GIORNATA, OGGI 28 APRILE 2017) - Juventus Pescara Primavera sarà diretta dall’arbitro Francesco Guccini; alle ore 14:30 di venerdì 28 aprile le due squadre scendono in campo per l’anticipo della 25esima giornata nel girone B del campionato. E’ una partita che potremmo definire di contorno: in questo finale di stagione infatti nessuna delle due squadre ha interessi di classifica, sia pure per motivi diversi.

La Juventus è già certa del primo posto nel suo girone: ha conquistato 58 punti che sono 7 in più del Chievo, dunque con due giornate ancora da giocare non può più essere ripresa e andrà direttamente alla fase finale per l’assegnazione dello scudetto. Il Pescara invece è settimo con 27 punti: gli sarebbe servito il quinto posto per sperare nei playoff, ma l’Empoli che lo occupa nel girone B è distante la bellezza di 19 punti. Il Delfino tuttavia potrebbe ancora ritrovarsi penultimo, perchè il Benevento ha 5 punti in meno; difficile che accada, ma in ogni caso non potendo migliorare l’attuale piazzamento gli abruzzesi proveranno unicamente a confermare la settima piazza, staccando magari il Bari.

La partita di andata, giocata il 17 dicembre, era finita 3-0 per i bianconeri: a segno Luca Coccolo, Moise Kean e Luca Clemenza. Una Juventus che ha perso soltanto due delle ultime 16 partite giocate, cadendo contro Sassuolo e appunto Chievo; qualora dovessero trovarsi di fronte i veronesi nella fase finale, i ragazzi di Fabio Grosso dovrebbero stare attenti perchè in entrambe le gare sono usciti con una sconfitta.

Ad ogni modo ci sono 19 vittorie in 24 partite; non solo, la Juventus in casa ha vinto 11 partite con una sconfitta, realizzando una media di 2,75 punti a partita e subendo appena 4 gol in 12 gare (uno ogni tre). Una differenza abissale rispetto a un Pescara che invece non vince da tre partite e che lo ha fatto soltanto una volta nelle ultime otto; a spezzare i sogni di playoff della formazione abruzzese sono state le sei sconfitte nelle prime sette gare, che hanno subito prodotto un deficit di classifica difficile da rimontare. I pronostici sono dunque tutti a favore della Juventus, anche se l’obiettivo già raggiunto potrebbe portare la capolista ad affrontare questa partita senza la consueta rabbia agonistica.

La Juventus dovrebbe comunque scendere in campo con il 4-3-1-2: da valutare gli uomini che Grosso sceglierà di utilizzare. Possibile che Luca Clemenza sia in campo al posto di uno tra Léris e Zeqiri, dunque in un attacco che sarà supportato da Mosti che potrebbe prendere il posto di Matheus Pereira; a centrocampo Oumar Touré si candida a prendere il posto di Kanouté sulla mezzala, anche Bove potrebbe giocare (per Caligara), conferma per capitan Muratore mentre in difesa Coccolo si gioca una maglia con Rogério a sinistra e Semprini dovrebbe essere l’altro terzino, con Vogliacco e Mattias Andersson confermati davanti a Loria.

Il Pescara dovrebbe affrontare la partita con un 4-2-3-1 nel quale Antonino sarà il portiere, Maloku e Di Giacomo agiranno sulle corsie mentre Ferrini e Filippo Delli Carri (figlio di Daniele, di cui ha preso il ruolo) saranno i centrali. Marcelli e Camilleri dovrebbero agire da cerniera davanti al reparto arretrato, con Del Sole e Diallo a fare gli esterni sulla linea di trequarti; il croato Hrvoje Ilic sarà il trequartista, davanti nel ruolo di unica punta c’è un ballottaggio tra Oumar Sow e Simone Mancini.

La diretta tv di Juventus Pescara Primavera sarà disponibile su Sportitalia, e dunque in chiaro per tutti al canale 60 del telecomando; potrete assistere a questa partita anche in diretta streaming video, visitando il sito Sportitalia.com ed effettuando una registrazione per accedere alle immagini.

