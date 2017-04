Cuadrado ha "svelato" la nuova maglia della Juventus (Foto: Lapresse)

NUOVA MAGLIA JUVENTUS 2017. GAFFE DI CUADRADO: IL COLOMBIANO PUBBLICA LA FOTO SU TWITTER - Juan Cuadrado si è reso protagonista di una gaffe a dir poco clamorosa. Il colombiano ha infatti postato su Twitter una foto con addosso la nuova maglia della Juventus.. della stagione 2017/2018. Una svista che ha permesso a tutti i follower del giocatore (e non solo) di scoprire in anteprima come sarà la casacca bianconera. Cuadrado, dopo essersi accorto dell'accaduto, ha subito tolto l'immagine incriminata. Ma ormai era troppo tardi: il kit della Juventus aveva già fatto il giro del web.



Conoscendo la Juventus, il club bianconero avrebbe probabilmente lanciato la nuova maglia in una presentazione ufficiale, con tanto di pubblicità per creare hype. Tutto inutile per “colpa” di Cuadrado, che ha anticipato ogni possibile strategia di marketing mostrando la divisa ai quattro venti. Alla vigilia del match contro l'Atalanta, il colombiano ha infatti pensato di postare sul proprio profilo Twitter una foto con la scritta: “Pronti per domani”. Il problema è che il giocatore stava indossando non la maglia di quest'anno, ma quella preparata per la prossima stagione.



Il tweet di Cuadrado è stato prontamente rimosso dopo pochi minuti ma l'immagine è stata immortalata. La nuova maglia della Juventus in vista del campionato 2017/2018 presenta diverse novità rispetto a quella attuale. Prima di tutto il logo: non più il classico stemma, ma la “J” stilizzata presentata qualche mese fa. Le strisce della casacca sono inoltre più sottili e marcate. CLICCA QUI PER VEDERE LA NUOVA MAGLIA JUVENTUS 2017-2018

© Riproduzione Riservata.