Pagelle Atalanta Juventus - LaPresse

PAGELLE ATALANTA JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 34^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Atalanta Juventus ha chiuso il primo tempo: ecco le nostre pagelle con i voti sulla frazione già giocata. Dopo un primo tempo di livello alto, soprattutto dopo una frazione di gioco interpretata alla perfezione dalla banda-Gasp, Atalanta avanti all''Atleti Azzurri d'Italia' contro la Juventus, grazie al sigillo in extremis di Conti! Prova di maturità per il momento della formazione bergamasca, impeccabile dal punto di vista difensivo e capace di colpire in avanti anche senza il proprio riferimento, Petagna: dopo mezzora di fase difensiva da scuola calcio (da far vedere ai giovani che devono imparare), Atalanta fuori dal guscio con personalità e concretezza. Prima grande occasione per Freuler (voto 6), dopo disimpegno sballato di Chiellini (voto 5,5), non a segno però. Il difensore bianconero subito dopo tenta di farsi perdonare poi, servendo bene Cuadrado (voto 6) sul secondo palo: tiro al volo del colombiano, palla fuori di poco. Fame, voglia e temperamento per i nerazzurri, capaci di lasciare pochissimo spazio a Higuain e Dybala (voto 5,5 per entrambi) e scatenare il Papu Gomez (voto 7) a trequarti e in avanti: decisivo proprio il capitano della Dea, capace al 45° di inventarsi prima un assist non sfruttato da Kurtic (voto 6) e poi un bis d'alta scuola per Conti (voto 7), abile a sua volta ad infilare un Buffon (voto 6) che invece – nell'occasione su Freuler – era stato decisivo in precedenza. Tutto aperto, incerto, divertente e appassionante: non vediamo l'ora di scoprire come andrà la ripresa!

PAGELLE ATALANTA-JUVENTUS - PRIMO TEMPO

VOTO ATALANTA 8 – La valutazione è quasi tutta per la fase difensiva, perfetta o giù di lì. Poi però quando c'è bisogno di farsi sentire in avanti, Gomez e compagni non si risparmiano: applausi

MIGLIORE ATALANTA GOMEZ VOTO 7 – Movimento a confondere la difesa avversaria, assist affilati e giocate da campione... Convocatelo in Nazionale, per cortesia

PEGGIORE ATALANTA HATEBOER VOTO 6 – Nel suo ruolo non fa male, ovvero quando da ala torna esterno difensivo e aiuta Conti sulla destra. Considerando che dovrebbe essere un attaccante, sulla carta in questo 3-4-3, non impeccabile in avanti

VOTO JUVENTUS 5,5 – Irretita dalla furiosa pressione atalantina, incapace di forzare i blocchi nerazzurri. In poche parole, bloccata ottimamente

MIGLIORE JUVENTUS BUFFON VOTO 6 – Tutta la squadra bianconera è sul 5,5 come valutazione, lui nonostante il gol prende mezzo voto in più per la grande parata su Freuler

PEGGIORE JUVENTUS KHEDIRA VOTO 5 – Il fatto che lui, probabilmente il singolo più importante dell'11 juventino per equilibri e capacità tattica, venga fagocitato dalla voracità dell'Atalanta è indicativo (Luca Brivio)

