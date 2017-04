Probabili Formazioni Serie B 39^ giornata (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (39^GIORNATA) - Ci si avviciniamo a grandi passi alla conclusione della regular season del campionato di Serie B, che torna questo weekend da protagonista con la 39^ giornata della stagione 2016-2017: quali saranno le probabili formazioni che vedremo presto in campo? Prima di vedere nel dettaglio gli assenti annunciati e i probabili 11 titolari ricordiamo le partite in programma in questo turno. Come è noto si comincerà solo sabato 29 aprile con ben 7 match in programma: per tutti questi il fischio d’inizio è atteso alle ore 15.00 e scenderanno in campo Bari-Pisa, Cittadella-Cesena, Latina-Ascoli, Pro Vercelli-Perugia, Spezia-Spal, Ternana-Carpi e Trapani-Entella. Solo uno il posticipo della 39^giornata di Serie B e sarà la partita tra Novara e Brescia in programma alle ore 17.30: gli ultimi 3 incontri sono invece attesi per lunedi 1 maggio. Primo fischio d’inizio alle ore 12.30 per Benevento-Avellino, seguito alle ore 15.0 da Verona-Vicenza mentre sarà la partita tra Salernitana e Frosinone a chiudere il turno alle ore 20.30. Andiamo quindi a vedere ora nel dettaglio le probabili formazioni e gli schieramenti previsti per la 39^ giornata di Serie B

PROBABILI FORMAZIONI BARI PISA (Sabato, ore 15.00) – Per il match atteso al San Nicola, la formazione di Colantuono dovrebbe optare per il 4-3-3, con il tridente d’attacco formato da Galano Maniero e Martinho., con fedele fisso in cabina di regia. Gattuso invece dovrebbe selezionare i suoi per il 3-4-3: in offensiva non mancheranno Mannini, Masucci e Cani, con Gatto e Golubovic in esterno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CESENA (Sabato, ore 15.00) – Tra le mura amiche Venturato non rinuncerà al 4-3-1-2 con Schenetti in posizione sulla trequarti dietro alle due punte con Arrighini e Litteri. Dopo il successo contro il Benevento per 4-1 Camplone dovrebbe optare per il 3-5-1 già visto al Manuzzi, con Cocco e Ciano come tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA ASCOLI (Sabato ore 15.00) – Per la sfida in casa Vivarini non rinuncerà al 3-4-3 con Insigne, Corvia e De Giorgio in attacco sostenuti da Nica e Di Matteo sulle fasce, anche se quest’ultimo si gioca la maglia con Maciucca. Il Picchio di Aglietti dovrebbe scendere in campo con i 4-3-3 che prevede il solito tridente Favilli, Orsolini Cacia in attacco, con Cassata in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERUGIA (Sabato ore 15.00) – Al Piola la formazione di casa scenderà in campo con il 3-5-2 studiato da Mister Longo, che proporrà la coppia Aramu Bianchi in attacco, al posto del duo Morra-Comi visto contro il Pisa nel precedente turno di campionato. Nel Perugia di brocchi, non mancheranno invece Belmonte e Monaco quale coppia centrale della difesa, oltre al tridente d’attacco Guberti-Mustacchio-Forte.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SPAL (Sabato ore 15.00) - Dopo la débâcle contro il Frosinone, lo Spezia di Di Carlo ritorna in campo con il 3-4-3 che prevede in attacco Granoche e Fabbrini in esterno a sostegno di Piccolo quale punta centrale. A difendere i pali della Spal nella 39^ giornata di Serie B non mancherà il nome caldo del mercato Meret, di fronte al reparto difensivo a tre con Bonifazi Cremonesi e Giani.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CARPI (Sabato ore 15.00) – I rossoverdi senza tecnico (squalificato dal giudice sportivo), tornano in casa contro il Carpi optando ancora una volta per 4-3-3, che prevede il terzetto Avenatti-Palombi-Faletti in attacco. Castori invece non rinuncerà al 4-4-2 che porterebbe in attacco la coppia collaudata Lasagna-Mbakogu.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI ENTELLA (Sabato ore 15.00). I granata opteranno per questa sfida tra le mura di casa per il 4-3-1-2 che poterebbe sulla tre quarti Nizzetto a supporto di Citro e Coronado, quali punte ufficiali dell’attacco umbro. Modulo speculare per la formazione ligure di Breda, che invece consegnerà la maglia da titolare al duo Caputo-Catellani in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA BRESCIA (Domenica ore 17.30) – Al Piola la formazione di Boscaglia scenderà in campo con il 3-5-2 che prevedere Scognamiglio Lancini e Troest in difesa di fronte a Da Costa e la coppia Galabinov-Macheda in attacco. Le rondinelle di Cagni invece si schiereranno sul 4-3-1-2, con Crociata sulla trequarti e la coppia Bonazzoli-Camara davanti.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO AVELLINO (Lunedi ore 12.30) – Per il lunch match del 1 maggio Baroni non rinuncerà al 4-2-3-1 con Ceravolo punta centrale avendo alle spalle Falco sulla trequarti e il duo Ciciretti-Melara: Novellino per il suo Avellino punterà tutto su Ardemagni in attacco al posto di Verde ed Eusepi, già titolare contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VICENZA (Lunedi ore 15.00) – Pecchia deve dare continuità ai risultati utili del suo Verona in questo finale di stagione: nel 4-3-3 studiato quindi non dovrebbero mancare Siligardi e Luppi a sostegno di Pazzini nel tridente. Il tecnico biancorosso Torrente invece non dovrebbe fare a meno del 4-3-3, con Orlando in regia assieme a Signori e Gucher, oltre a Bellomo come vertice del tridente d’attacco completato da Giacomelli ed Ebagua.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE (Lunedi ore 20.30) – Nel match che chiude il 39^ turno di Serie B Bollini dovrebbe optare per Coda e Rosina in attacco, con tridente completato da uno tra Sprocati e Joao Silva, mentre si segnalano le assenze per squalifica di Odjer e Perica. I canarini di Marino punteranno invece sul 3-5-2 con Dionisi e Ciofani quale tandem d’attacco più che collaudato.

© Riproduzione Riservata.