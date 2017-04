Probabili formazioni/ Torino Sampdoria: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Torino Sampdoria (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino Sampdoria va in scena sabato 29 aprile alle ore 20:45 ed è il secondo anticipo nella trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017. Per la formazione granata e quella blucerchiata non ci sono più interessi di classifica, ma una vittoria del Torino porterebbe all’aggancio al nono posto; entrambe le squadre hanno la possibilità di chiudere la loro stagione con più di 50 punti e, almeno virtualmente, potrebbero mettere pressione alla Fiorentina in ottica ottavo posto, per quanto platonico sia l’obiettivo. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Grande Torino, possiamo analizzare i dubbi e le certezze dei due allenatori alla vigilia, leggendo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Torino Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Sinisa Mihajlovic deve affrontare una situazione con tanti infortunati; nessuno di loro è un titolare fatto e finito e dunque l’undici di partenza del Torino non dovrebbe essere troppo diverso da quello solito. In porta Hart, con Zappacosta a destra e Avelar che potrebbe tornare titolare a sinistra; in mezzo al reparto Rossettini farà coppia con Emiliano Moretti, ha recuperato Leandro Castan che all’inizio della stagione era passato brevemente dalla Sampdoria e che, dopo un girone di andata giocato quasi interamente da titolare, sarà ancora una volta in panchina. A centrocampo dovrebbe essere confermato il cambio di modulo: due mediani a fare coppia davanti alla difesa con Baselli e Acquah che partono favoriti su Lukic e Valdifiori (che ultimamente ha giocato pochissimo) ma anche su Benassi, nella linea dei trequartisti Boyé sarà titolare per l’indisponibilità di Iturbe e dunque il giovane argentino agirà a sinistra con Iago Falque confermato dall’altra parte del campo. Sarà Ljajic a fungere da trequartista alle spalle di Belotti, che domenica scorsa non è riuscito a prolungare la sua striscia di partite con almeno un gol ma resta il capocannoniere del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Ancora senza Muriel, Marco Giampaolo si affida a Schick che ha ormai fatto il salto di qualità e ha raggiunto la doppia cifra di gol: il ceco sarà in campo al fianco di Quagliarella, con Bruno Fernandes che dovrebbe essere confermato sulla trequarti a scapito di Ricky Alvarez. A centrocampo c’è il solito dubbio: Edgar Barreto e Lucas Torreira sono sicuri del posto, tra Linetty e Praet è ballottaggio e questa volta a giocare dovrebbe essere il polacco, ma è possibile la staffetta a partita in corso e non è detto che il tecnico della Sampdoria non cambi idea prima della partita. Anche in difesa si va verso la riproposizione del solito assetto: significa che Dodò è favorito su Regini per occupare la corsia sinistra, mentre dall’altra parte Bereszynski è l’unica scelta disponibile visto che Jacopo Sala non ha recuperato dall’infortunio. Silvestre e Skriniar giocheranno come centrali, in porta dovrebbe andare Puggioni che in questo finale di stagione, con la Sampdoria già salva, ha la meglio su Viviano. Anche qui però la scelta non è definitiva: Giampaolo potrebbe cambiare idea a poche ore dal fischio d’inizio.

DIRETTA TV - Torino Sampdoria, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

TORINO (4-2-3-1): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 26 Avelar; 6 Acquah, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 31 Boyé; 9 Belotti

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 5 Carlao, 4 Castan, 23 Barreca, 15 Benassi, 25 Lukic, 18 Valdifiori, 16 Gustafson, 11 Maxi Lopez

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: De Silvestri, Ajeti, Molinaro, Obi, Iturbe

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 5 Dodò; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 16 Linetty; 10 Bruno Fernandes; 27 Quagliarella, 14 Schick

A disposizione: 2 Viviano, 30 W. Falcone, 17 Palombo, 4 L. Simic, 19 Regini, 20 Pavlovic, 18 Praet, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Sala, Muriel

