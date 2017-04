Pronostici Serie A/ Atalanta Juventus e Torino Sampdoria, le scommesse sugli anticipi della 34^ giornata

Pronostici Serie A: venerdì si gioca Atalanta-Juventus (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SUGLI ANTICIPI DELLA 34^ GIORNATA (28-29 APRILE 2017) - Torna l’appuntamento con i pronostici di Serie A 2016-2017: siamo arrivati alla trentaquattresima giornata di un entusiasmante campionato con tanti verdetti ancora da definire, e come da tradizione sono due gli anticipi che si giocano nel turno. Tuttavia, questa volta avremo una partita al venerdì e una al sabato; dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci aspetta in campo, provando ad analizzare stato di forma, tradizione e rendimento nella stagione per dare i pronostici sulle sfide che anticipano la domenica di Serie A.

PRONOSTICO ATALANTA JUVENTUS (venerdì ore 20:45) - La capolista affronta una delle due partite più complicate sulla strada verso il sesto scudetto consecutivo. Due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro trasferte per i bianconeri, che fuori casa (e in assoluto) non perdono dal 15 gennaio (a Firenze) ma adesso se la vedono contro un’Atalanta che vuole blindare il quinto posto e che non perde da cinque partite (tre vittorie). In casa la Dea non perde da metà dicembre (contro l’Udinese), da allora sei vittorie e due pareggi. Un rendimento da prima della classe; all’andata la Juventus aveva vinto nettamente per 3-1 ma era reduce da una netta sconfitta a Marassi. In più c’è la semifinale di Champions League alle porte, e la voglia di rivalsa degli uomini di Gian Piero Gasperini; l’ampio vantaggio dei bianconeri lascia intendere che, tra questo e il possibile turnover di Massimiliano Allegri, la partita di Bergamo possa non essere affrontata con il consueto sangue agli occhi. Per questo motivo nel nostro pronostico ci apriamo alla possibilità di un pareggio, e dunque diciamo segno X.

PRONOSTICO TORINO SAMPDORIA (sabato ore 20:45) - Due squadre che non hanno più niente da chiedere al loro campionato, ma che tengono comunque a fare bella figura anche perchè questa partita è ormai una classica del nostro calcio, e in un passato non troppo lontano si è giocata per l’alta classifica. Il Torino arriva da un periodo fatto di tre pareggi e due vittorie; ha perso soltanto una delle ultime 7 gare ma all’inizio del 2017, con una serie di quattro pareggi e una sconfitta, ha dato il definitivo addio alla corsa per l’Europa. In casa ik granata non perdono dallo scorso 11 dicembre, derby contro la Juventus; rimane peraltro l’unico KO al Grande Torino per un bilancio di 31 punti in 16 partite. La Sampdoria ha perso le ultime due partite, non vince da tre gare e ha tre sconfitte nelle ultime cinque; il fatto di non avere più traguardi da centrare ha fatto abbassare la soglia di intensità, peccato perchè prima la Sampdoria aveva vinto cinque partite in una serie di imbattibilità durata 7 gare, e aveva lasciato a intendere di potersi anche avvicinare all’Europa. In trasferta si registrano tre vittorie da febbraio a oggi, e solo una sconfitta; nel 2017 i blucerchiati sono caduti due volte lontani da Marassi. Come pronostico per la partita odierna diciamo pareggio, perciò segno X.

© Riproduzione Riservata.