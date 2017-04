Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score Atalanta Juventus (34^ giornata)

Risultati Serie A: Atalanta Juventus (LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (34^ GIORNATA, 28-29 APRILE 2017) - La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 si apre con due anticipi; uno venerdì 28 aprile che sarà Atalanta Juventus (ore 20:45), l’altro sabato 29 aprile con Torino Sampdoria (ore 20:45). Due partite con motivazioni ben diverse: all’Atleti Azzurri d’Italia troviamo infatti due squadre che sono ancora in piena corsa per centrare i rispettivi traguardi.

L’Atalanta non si ferma: ha confermato il suo quinto posto in classifica e allungato sulle milanesi, aumentando in maniera esponenziale le possibilità di chiudere con una qualificazione in Europa League. La Dea potrebbe farcela addirittura senza passare dal preliminare; il 3-2 contro il Bologna è stato un ottimo risultato soprattutto per il modo in cui l’Atalanta ha saputo reagire dopo aver subito due gol che avevano portato al pareggio dei felsinei. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA (34^ GIORNATA)

La Juventus insegue il sesto scudetto consecutivo: la vittoria per 4-0 sul Genoa ha confermato gli 8 punti di vantaggio sulla Roma e adesso manca una giornata in meno. In attesa della super sfida dello stadio Olimpico i bianconeri hanno il compito di non perdere punti, così che anche un’eventuale sconfitta sul campo dei giallorossi non sia grave come lo sarebbe se le distanze fossero minori.

Intanto la squadra di Massimiliano Allegri dovrà guardare anche al prossimo impegno in Champions League, perchè c’è una doppia semifinale da giocare. In più Gian Piero Gasperini gioca contro la squadra che ha allenato per nove anni (nelle giovanili), Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola (che con la Primavera bianconera ha già giocato) contro il loro futuro.

Sabato al Grande Torino si sfidano due squadre che non hanno più nulla da chiedere al loro campionato: entrambe sono salve con ampio anticipo ma non si sono mai avvicinate alla zona europea, e ora possono soltanto provare a mettere un po’ di pressione alla Fiorentina per l’ottavo posto. Il Torino ha tre punti in meno, ma nelle ultime tre giornate ha recuperato 6 punti ai blucerchiati che a un certo punto sembravano poter andare a prendere la Viola.

Buon momento dunque per la squadra granata che arriva dalla vittoria esterna contro il Chievo, mentre la Sampdoria ha perso a Marassi contro un Crotone che aveva tante motivazioni in più. Sarà anche una sfida da grande ex per Sinisa Mihajlovic: l’attuale allenatore del Torino ha giocato con la maglia della Sampdoria e ha poi allenato il club ligure, riuscendo a salvarlo da subentrato e portandolo alle soglie dell’Europa.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA

Venerdì 28 aprile

ore 20:45 Atalanta-Juventus

Sabato 29 aprile

ore 20:45 Torino-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 83

Roma 75

Napoli 71

Lazio 64

Atalanta 63

Milan 58

Inter 56

Fiorentina 55

Sampdoria 48

Torino 45

Udinese 43

Chievo, Cagliari 38

Sassuolo 36

Bologna 35

Genoa 30

Empoli 29

Crotone 24

Palermo 16

Pescara* 14

* Pescara retrocesso in Serie B

