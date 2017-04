Wta Stoccarda 2017/ Diretta Sharapova Kontaveit streaming video SuperTennis.tv, orario delle partite (oggi)

Maria Sharapova è ai quarti del Wta Stoccarda 2017 (Foto LaPresse)

Diretta Sharapova-Kontaveit: al torneo Wta Stoccarda 2017 prosegue la corsa di Maria Sharapova che, dopo due partite e nessun set perso, affronta il match dei quarti di finale contro Anett Kontaveit, estone che partendo dalle qualificazioni ha eliminato a sorpresa la giovane Ana Konjuh e, soprattutto, quella Garbine Muguruza che da molti addetti ai lavori viene indicata come la tennista da battere sulla terra rossa.

Una Sharapova cui i 15 mesi di inattività per squalifica sembrano aver fatto bene: concentrata, forte mentalmente e con un servizio che non aveva da tempo, la russa ha superato in scioltezza Roberta Vinci ed Ekaterina Makarova (contro cui era 8-0 nei precedenti complessivi) e fa un altro passo avanti verso un titolo che sarebbe sorprendente perchè, con tutte le controindicazioni del caso (il valore del Porsche Grand Prix e delle avversarie), rimanere fuori per quasi un anno e mezzo non è certo una cosa di tutti i giorni.

La Sharapova invece sta dimostrando di aver sfruttato molto bene questa pausa: ha lavorato sulle sue debolezze e si è presentata in campo con grande fame, quella che spesso e volentieri manca a certe tenniste che dopo una serie di vittorie cala miseramente. Qui a Stoccarda per esempio sono già finite fuori alcune delle principali teste di serie: non soltanto la Muguruza, anche Svetlana Kuznetsova e Johanna Konta (battuta nettamente da una Anastasija Sevastova in grande crescita).

Soprattutto Angelique Kerber, testa di serie numero 1 del torneo, eliminata da Kristina Mladenovic: la tedesca non difende i due titoli vinti negli ultimi due anni e dunque non tornerà in vetta al ranking Wta - potrà eventualmente farlo in seguito, ma a questo punto ci sono tanti dubbi su come proseguirà la sua stagione. Intanto a procedere ai quarti è la Mladenovic, che se la vedrà contro Carla Suarez Navarro in un match che si preannuncia davvero entusiasmante.

Staremo a vedere: una potenziale avversaria potrebbe essere Simona Halep che già in passato aveva messo in difficoltà la russa (l’aveva affrontata nella finale del Roland Garros, il secondo vinto da Masha in carriera), un’altra Laura Siegemund che dopo aver centrato la finale un anno fa si sta ripetendo, lasciando intendere la capacità della Germania di produrre sempre nuove giocatrici che, magari non fenomenali, riescono ad avere un buon livello ed essere competitive. Ricordiamo che il torneo Wta Stoccarda 2017 anche oggi inizierà alle ore 12; le partite del giorno ci daranno il quadro delle semifinali.

