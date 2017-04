Buffon con Barzagli e Bonucci (Foto: LaPresse)

BUFFON SI RITIRA, ANZI NO: "DOPO BARCELLONA VOLEVO LASCIARE IL CALCIO, AGNELLI MI HA FATTO CAMBIARE IDEA" - Gigi Buffon si ritira a fine stagione, anzi no: è stato lo stesso portiere della Juventus a rivelare il retroscena. Il capitano bianconero ha spiegato di aver pensato di appendere i guanti al chiodo dopo i quarti di finale di Champions League: «Dopo la doppia sfida con il Barcellona avevo deciso di ritirarmi». Si era ripromesso di lasciare il calcio se non avesse subito gol dal Barcellona tra andata e ritorno e lo aveva confidato al presidente Andrea Agnelli: «Lui mi ha detto che a volte nella vita si dicono cavolate, di non preoccuparmi e andare avanti, quindi ho dovuto ritrattare. Il presidente ha più esperienza di me e mi ha dato un buon consiglio», ha dichiarato nell'intervista esclusiva a Sky Sport. Buffon ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per aver mantenuto la porta inviolata contro il Barcellona, ma ha condiviso il merito con il resto della squadra, a partire dai difensori, finendo «con tutti gli altri che si sono spaccati in quattro per far sì che uscissimo indenni da queste due gare».

Il portiere della Juventus ha poi rassicurato i tifosi: il pareggio di ieri con l'Atalanta non rappresenta una spia d'allarme, anzi potrebbe essere un risultato utile a spingere la squadra nelle prossime sfide. È sembrato invece divertito quando ha visto il siparietto tra Paulo Dybala e Alex Del Piero: «Innanzitutto auguro a Dybala di non mettere gli occhiali di Del Piero», ha scherzato Buffon. Per il capitano bianconero è quasi impossibile ipotizzare che qualcuno possa ripetere la carriera di uno come l'ex attaccante: «Alex ha rappresentato il sogno per ogni tifoso, era colui che realizzava i sogni per il ruolo che aveva, per i gol che faceva, per le giocate. È stato un qualcosa di unico». Le qualità non mancano a Dybala, ma «oggi il mondo del calcio è cambiato, per cui servirà davvero tanta convinzione per riuscirci». I tifosi intanto tirano un sospiro di sollievo: il ritiro di Gigi Buffon è rimandato.

