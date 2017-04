Bari Pisa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari Pisa - LaPresse

DIRETTA BARI PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 39^ GIORNATA) - Bari Pisa sarà diretta dall'arbitro Saia: appuntamento oggi, sabato 29 aprile alle ore 15.00, allo stadio San Nicola per questa partita della 39^ giornata di Serie B. La gara tra Bari e Pisa sarà una sfida senza appello per entrambe le formazioni. Gli uomini di Colantuono hanno voglia di conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione. Infatti i pugliesi per quello che hanno speso sia in estate che nello scorso mese di gennaio sono tra le maggiori candidate per la partecipazione ai playoff. Al momento la zona promozione dista ancora per cui non si possono commettere errori in una gara che è davvero l'ultima chance per entrambe. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

Anche il Pisa non vive certo un momento felicissimo della sua stagione. I ragazzi di Gattuso infatti sono ultimi in classifica e la sconfitta al San Nicola potrebbe anche sancire la retrocessione ufficiale della formazione toscana. Sarà una gara molto frizzante e divertente anche per via dell'importante cornice di pubblico che certamente ci sarà nell'impianto pugliese. Chi perde rischia seriamente di dire addio al raggiungimento degli obbiettivi prefissati all'inizio della stagione. Serie B che perciò si prepara ad entrare nel vivo.

Il Bari scenderà in campo con il 4-2-3-1 che proverà a scardinare la difesa dei toscani in un incontro già di fondamentale importanza. In porta per i galletti ci sarà Micai mentre in difesa agiranno Daprelà, Cassani, Moras e Tonucci. A centrocampo invece Basha e Fedele saranno i mediani mentre chi dovrà creare gioco saranno Furlan, Macek e Galano che dovranno fornire palloni utili per la punta centrale che contro il Pisa sarà Maniero. Ancora panchina per Filip Raicevic, colpo estivo del Bari che non ha trovato molto spazio in Puglia. Nel Pisa potrebbero esserci alcune novità visto che Gattuso vuole dare una scossa alla sua rosa. Il modulo dell'ex tecnico del Palermo sarà il 3-4-3 con Ujkani in porta. In difesa giocheranno invece Del Fabro, Milanovic e Lisuzzo con Di Tacchio e Lazzari da interni di centrocampo. Sulle fasce non mancheranno sia Golubovic che Longhi mentre in avanti largo al tridente pesante composto da Masucci e Gatto sugli esterni con Cani a fare da punta centrale.

Non si può sbagliare questa sfida perciò i pugliesi confidano nel miglior Galano. Proprio l'ex Vicenza è un elemento che sta facendo la differenza per i biancorossi. Così come sta trovando un buon rendimento anche Fedele che in questa stagione ha giocato un ottimo campionato. Bene sulle fasce anche i due terzini che sono fondamentali per gli inserimenti dei trequartisti anche per il centravanti Maniero. Ci si attende di più dal bomber scuola Juventus, reduce da qualche mese passato in panchina.

In casa del Pisa è Lazzari sicuramente l'uomo chiave al momento. I nerazzurri non possono fare a meno della sua esperienza così come di quella di uno come Mannini che ha voglia di dimostrare tutte le sue qualità. Invece in avanti è Cani il centravanti che può fare la differenza con il suo rendimento. L'ex Modena infatti non molla e sta giocando un ottimo campionato diventando un vero e proprio idolo per i tifosi dell'Arena Garibaldi. La gara contro il Bari dirà se il Pisa può fare il miracolo oppure dovrà tornare in Lega Pro e progettare di nuovo la risalita.

Mister Colantuono ha ammesso che il suo Bari non è in grandissima forma. Vuole confermarsi a buoni livelli ma non può sbagliare una sfida cruciale come quella contro il Pisa. Proprio i biancorossi potrebbero essere il flop stagionale se non dovessero andare ai playoff. In casa del Pisa, Gattuso non nasconde di essere soddisfatto dei suoi ragazzi e di quanto stanno facendo finora. Una stagione miracolosa e tra tantissime difficoltà. La squadra ha voglia di salvarsi e di regalare una grandissima gioia ai suoi tifosi che hanno sofferto. Gattuso motiverà a dovere i suoi per provare il colpo in casa del Bari cosa che al momento non sembra certo tra le più semplici da realizzare.

La sfida tra Bari e Pisa prevede una serie di quote molto interessanti. L'1 viene dato a 2.10 mentre il pareggio a 2.50. La vittoria del Pisa a 3.20 dimostrazione che almeno sulla carta non sembra molto semplice. Bari Pisa sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 3, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

