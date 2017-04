Cittadella Cesena / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Cesena, Foto LaPresse

DIRETTA CITTADELLA CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Cittadella Cesena, diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una partita potenzialmente molto incerta nel programma della quartultima giornata di ritorno del campionato di Serie B. E' vero che si troveranno di fronte i padroni di casa in piena lotta per un posto nei play off e il romagnoli che ancora non possono dirsi sicuri della salvezza, ma la partita resta comunque tutta da vivere considerando che il momento di forma e la continuità delle ultime partite strizza decisamente l'occhio in maniera maggiore ai ragazzi di Camplone, che martedì scorso nel turno infrasettimanale contro il Benevento hanno probabilmente giocato il miglior secondo tempo della loro stagione, rifilando un secco poker ai sanniti e mettendo un'ipoteca sulla salvezza diretta, visto che al momento la zona play out si è allontanata per i bianconeri a cinque punti di distanza.

Un calendario particolarmente aspro nelle ultime settimane ha invece complicato i piani del Cittadella che si è visto di nuovo agganciato al quarto posto dal Perugia. Soprattutto, sono tornati otto i punti di distanza in classifica dal Frosinone terzo in classifica. Se il divario dovesse arrivare a dieci lunghezze, i ciociari sarebbero matematicamente promossi in Serie A annullando di fatto la disputa dei play off. E' anche vero che la squadra di Venturato nelle ultime due trasferte di campionato si è trovata ad affrontare le prime due della classe, uscendo sconfitta sia dal campo dell'Hellas Verona sia dal campo della Spal. Ma in casa i granata suonano un'altra musica ed hanno ottenuto quattro vittorie ed un pareggio negli ultimi cinque impegni interni di campionato. Un cammino che se confermato potrebbe essere sufficiente per i play off, ma forse non per strappare al Perugia il quarto posto che consentirebbe di saltare il primo turno della post season.

Allo stadio Tombolato si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Cittadella in campo con Alfonso in porta, Salvi sull'out difensivo di destra e Pedrelli sull'out difensivo di sinistra, mentre Scaglia e Pascali faranno coppia al centro della retroguardia. Iori resterà il perno centrale di un centrocampo con Schenetti e Pasa al suo fianco, mentre il brasiliano Chiaretti manterrà il suo posto da trequartista, con Strizzolo e Vido a far coppia sul fronte offensivo. Il Cesena opporrà per questa trasferta veneta Agliardi come estremo difensore, mentre i tre di difesa dal primo minuto saranno Capelli, Perticone e Ligi. A centrocampo spazio a Garritano, Laribi e Crimi (questi ultimi due entrambi a segno contro il Benevento), mentre Balzano coprirà la fascia destra e Falasco la fascia sinistra. In attacco nel tandem offensivo conferma per Cocco al fianco di Ciano.

Troppi alti e bassi hanno contraddistinto il 4-3-1-2 di Venturato nella corsa alla promozione. Lo si è visto anche nell'ultima trasferta perduta sul campo della Spal, pur considerando la difficoltà oggettiva della partita contro una capolista ormai lanciatissima verso la promozione diretta in Serie A. I granata proveranno a restare in quota promozione, ma per il Cesena di Camplone l'ultimo periodo è stato particolarmente brillante, con sei risultati utili consecutivi che hanno consolidato il 3-5-2 del tecnico dei bianconeri. E senza qualche rimonta di troppo subita, la corsa alla salvezza per i romagnoli sarebbe stata già completamente archiviata.

Nonostante l'ottimo momento del Cesena, i bookmaker credono nelle possibilità del Cittadella di portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale per non rischiare di veder sfumare l'obiettivo play off, a causa dell'eccessiva distanza dal terzo posto. Sisal Matchpoint offre a 2.15 la quota relativa alla vittoria interna, mentre Bet365 offre a 3.25 l'eventuale pareggio e Eurobet a 3.65 la quota relativa al successo esterno della formazione romagnola.

Per seguire la diretta tv di Cittadella Cesena, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà necessario un abbonamento Sky ed un collegamento sul canale numero 254 del bouquet satellitare (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno bisogno di seguire in rete la partita sul sito di riferimento per gli abbonati alla pay tv satellitare, ovvero skygo.sky.it.

