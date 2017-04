Andrea Belotti (LaPresse)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, BELOTTI PER L’ALLUNGO (34^ GIORNATA) - La classifica marcatori della Serie A 2016-2017 ci sta regalando grandissime emozioni, con sei giocatori che hanno già raggiunto quota 20 gol, a partire naturalmente da Andrea Belotti ed Edin Dzeko, che sono i due capocannonieri a pari merito con 25 gol. Puntiamo in particolare i nostri riflettori sul Gallo, perché oggi c’è una sola partita in programma nella 34^ giornata che stiamo vivendo da ieri: si tratta di Torino-Sampdoria, match che può dare a Belotti l’opportunità di issarsi da solo al primo posto della classifica marcatori, almeno fino a domani. Il Torino non ha più esigenze di classifica, dunque la priorità per l’intera squadra granata può essere proprio quella di spingere Belotti verso il titolo di capocannoniere. Domenica scorsa non è andata così, perché i granata hanno vinto 3-1 sul campo del Chievo ma senza gol del Gallo, però è chiaro che questo per l’attaccante della Nazionale italiana può essere un vantaggio. Stasera sarà molto interessante il duello con Patrik Schick, il talento ceco dei blucerchiati che non ha ambizioni particolari in classifica marcatori ma è sicuramente uno dei nuovi personaggi che la Serie A 2016-2017 ha lanciato sul palcoscenico e sicuramente anche al centro delle trattative di calciomercato per la prossima estate.

Belotti potrebbe approfittare anche delle sfide incrociate che domani attendono gli altri bomber da 20 o più gol di questo campionato, in una domenica di lusso con Roma-Lazio alle ore 12.30 e Inter-Napoli alle 20.45. Nel derby capitolino scenderanno dunque in campo Edin Dzeko e Ciro Immobile, mentre in prima serata a San Siro saranno protagonisti Mauro Icardi e Dries Mertens. Partite difficili, che possono esaltarti ma nelle quali certamente è più complicato riuscire a segnare. Ad esempio, la critica che viene mossa a Dzeko è quella di non riuscire ad incidere nelle sfide più importanti: segnare nel derby sarebbe un messaggio forte ai detrattori che non sono stati convinti nemmeno dalla valanga di gol segnati dal bosniaco in questa stagione. Per Icardi sarebbe ancora più importante essere decisivo contro il Napoli, visto il delicato momento che sta vivendo l’Inter. Per tutto questo però ci sarà tempo per pensarci domani: oggi l’attesa è tutta per il Gallo Belotti, riuscirà ad allungare in testa alla classifica?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma) 25

Mauro Icardi (Inter) 24

Gonzalo Higuain (Juventus) 23

Dries Mertens (Napoli) 22

Ciro Immobile (Lazio) 20

Marco Borriello (Cagliari) 16

Nikola Kalinic (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Alejandro Gomez (Atalanta) 14

Mohamed Salah (Roma), Carlos Bacca (Milan) 13

Diego Falcinelli (Crotone) 12

Keita Balde Diao (Lazio), Cyril Thereau (Udinese), Iago Falque (Torino), Giovanni Simeone (Genoa), Marek Hamsik (Napoli) 11

Patrik Schick (Sampdoria), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Luis Muriel (Sampdoria), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Radja Nainggolan (Roma), Ilija Nestorovski (Palermo) 10

