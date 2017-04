Diretta / Berlino Zenit Kazan: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Champions League 2017)

La formazione dello Zenit Kazan (LaPresse)

DIRETTA RECYCLIN VOLLEYS BERLINO-ZENIT KAZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI)-Berlino-Zenit Kazan,è la partita di volley maschile in programma per oggi 29 aprile alle ore 16.30 quale semifinale della Champions League 2017 al PalaLottomatica di Roma, sede della Final Four. I detentori in carica del titolo tornano in campo per ottenere contro la formidabile compagine tedesca un pass per la finalissima (dove incontrerà uno tra Perugia e Civitanova) dove bissare il successo ottenuto l’anno scoro a spese della Diatec Trento.

Prima di dare le probabili formazioni della partita andiamo a conoscere meglio le sue semifinaliste: da una parte abbiamo la formazione berlinese di Roberto Serniotti, da circa 5 anni sempre al vertice delle competizioni continentali. I tedeschi puntano quest’anno alla vittoria del titolo che ancora manca alla loro bacheca: nell’edizione 2014-2015 che li vide team ospitante della Final Four, Berlino ottenne la medaglia di bronzo, seguita poi nella stagione scorsa dalla vittoria del secondo titolo continentale, la Cev Cup 2016. In questa stagione della Champions League la Reycling volley Berlino ha avuto accesso direttamente alla fase a gruppi che li ha visti selezionati nel gruppo B (lo stesso di Civitanova) dove hanno chiuso il girone da seconda classificata con 12 punti e 4 vittorie messe a segno su 6 incontri disputati. I tedeschi prima di accedere alla Final Four di Roma hanno poi affrontato agilmente i turchi del BB Instanbul e i russi della Dinamo Mosca.

Zenit Kazan invece è alla sua settima partecipazione con esecutiva delle Semifinali della Champions League, a riprova del grande valore tecnico della formazione di Vladimir Alenko: con due titoli consecutivi alle spalle da difendere (a cui si aggiunge la vittoria nell’edizione 2011-2012), i russi paiono chiaramente i favoriti per la vittoria finale. Selezionata nel girone C la Zenit Kazan ha chiuso la fase preliminare a gruppi da prima con 18 punti e con 6 vittorie su sei partite e un solo set concesso agli avversari: ai play off non hanno preoccupato le partite contro Roeselare e Belgorod prima di accedere senza fatica alla semifinale di questo pomeriggio. Tornado alla semifinale di oggi ecco le probabili formazioni inziali: Berlino scenderà in campo con Zhurovski, Kromm, Okolic, Carol, Schott e Vigrass con Perry libero, mentre Kazan partirà conButko, Leon, Gutsalyuk, Mikhailov, Anderson, Volvich e Verbov libero.

Ricordiamo infine che la partita tra Berlino e Zenit Kazan attesa per le ore 16.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che ne offrirà la visione sul proprio canale Sky Sport Plus al numero 205 del telecomando: sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming tramite il servizio Sky Go riservato ai soli abbonati. Consigliamo infine di consultare il portale ufficiale della federazione europea all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

