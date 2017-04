Diretta/ Giro di Romandia 2017 info streaming video e tv: percorso e orari 4^ tappa (oggi 29 aprile)

Diretta Giro di Romandia - LaPresse

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 4^ TAPPA (OGGI SABATO 29 APRILE) - Il Giro di Romandia 2017 ci propone oggi la quarta tappa in linea Domdidier-Leysin di 163,5 km, frazione molto attesa dal momento che si tratta del tappone di alta montagna di questa edizione della corsa elvetica, con un arrivo in salita che darà risposte molto importanti su una classifica al momento ancora molto corta. La partenza avrà luogo da Domdidier alle ore 13.10: si parte dal Canton Friburgo, arrivo invece nel Canton Vaud. Dopo una prima parte abbastanza semplice, pure se con diversi saliscendi, il percorso si farà durissimo nella seconda metà, con quattro Gran Premi della Montagna in rapida successione, dei quali tre di prima categoria. Si tratterà del Jaunpass al km 94,7, del Saanenmoser al km 118,7 (l’unico di seconda categoria), del Col du Pillon al km 144,4 ed infine della salita che porterà verso l’arrivo di Leysin. Tecnicamente non sarà un vero e proprio arrivo in salita, perché il Gpm sarà collocato al km 162,3, cioè a 1200 metri dalla linea del traguardo, tuttavia è chiaro che questa sarà una tappa che chiamerà all’azione gli scalatori e gli uomini di classifica.

Classifica che per il momento non è cambiata molto rispetto al cronoprologo iniziale di martedì e continua ad essere molto corta: il tappone odierno e la cronometro finale di domani a Losanna saranno naturalmente decisivi. Al comando troviamo sempre il nostro Fabio Felline: il piemontese della Trek-Segafredo ha 8” di vantaggio sul tedesco Maximilian Schachmann della Quick-Step Floors e sullo spagnolo Jesus Herrada della Movistar, poi distacchi ridottissimi che però oggi evidentemente cambieranno, rendendo la situazione molto difficile per chi scalatore non è, a partire proprio da Felline. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il Giro di Romandia 2017 in diretta tv, bisogna sottolineare che la corsa a tappe della Svizzera francofona, nuovo atto dell’Uci World Tour, è visibile su Eurosport 2: per la quarta tappa Domdidier-Leysin, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 16.00. Eurosport 2 è visibile sia sulla televisione satellitare Sky, sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile ai rispettivi abbonati sia tramite l’applicazione Sky Go, sia tramite Mediaset Premium, oltre che tramite Eurosport Player.

© Riproduzione Riservata.