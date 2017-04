Diretta/ Perugia-Lube Civitanova: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Champions League 2017)

La formazione di Civitanova (LaPresse)

DIRETTA SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA CUCINE LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Perugia Civitanova è la partita di volley maschile in programma per oggi al PalaLottomatica di Roma alle ore 19.30 valida per la semifinale della Champions League 2017. Inizia oggi la Final Four della massima competizione europea, che vedrà scontrarsi per un unico posto italiano due formazione italiane, in un intenso derby capitolino: dall’altra parte invece si scontreranno Berlino e Dinamo Kazan, forse la favorita alla vittoria del titolo. Il trofeo continentale ha ormai raggiunto la sua 58 edizione tra Coppa Campioni e Champions League (denominazione nata nel 2001) e vedrà in campo la formazione umbra quale team organizzatrice dell’evento e alla prima Final Four nella storia e Lube alla sua quinta partecipazione della storia.

Ripercorriamo quindi brevemente il cammino delle due compagini fino a questa Final Four di Roma per la Champions League: la Sir Safety Colussi Perugia ha dovuto affrontare prima di tutto il torno di qualificazione, dove hanno battuto Amriswil per 2-0, prima di accedere al tabellone principale, dove è stata selezionata nel gruppo E. Lì la formazione umbra è riuscita a chiudere la fase a gruppi da prima del girone con 14 punti e 5 vittorie su sei match affrontati: i black block essendo poi team organizzatrice della Fase finale hanno potuto saltare il tabellone play off. Impressionate il cammino della Lube Civitanova, che non ha dovuto affrontare le qualificazioni assicurandosi un posto da prima in quello principale: i marchigiani, selezionati nel gruppo B, chiuso da primi del girone con 15 punti e 5 vittorie su 6 incontri disputati: solo una sconfitta maturata contro Berlino, presente in Final Four. La Lube ai play off ha poi dovuto affrontare Belchatow nelle semifinale e Modena in finale per poter conquistare un posto in questa Final Four. Ipotizzando la probabile formazione della semifinale di Champion League, vediamo nella starting six di Blengini per la Lube Stankovick assieme a Sokolov e Juantorena con Kovar, Candellaro e Christenson, e Grebennikov libero: per Perugia di Bernardi invece il match sarà aperto da De Cecco, Birarelli, Berger, Atanasijevic, Podrascanin e Zaytsev con Bari libero.

Ricordiamo infine che la partita tra Perugia e Civitanova sarà visibile dalle ore 19.30 in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà la semifinale di Champions League sul proprio canale Sky Sport Plus al numero 206 del telecomando della tv pay-per-view: sarà quindi confermata anche la diretta streaming video della partita di volley maschile tramite il servizio Sky Go riservato ai soli abbonati. Consigliamo inoltre di consultare il portale ufficiale della federazione europea all’indirizzo www.cev.lu, per seguire il tabellino e il risultato live.

