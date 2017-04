Joshua vs Klitschko/ Boxe, info streaming video e diretta tv, risultato live del match (Mondiale pesi massimi)

Diretta boxe, Joshua vs Klitschko stasera - LaPresse

DIRETTA JOSHUA VS KLITSCHKO INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DEL MATCH DI BOXE (MONDIALE PESI MASSIMI, OGGI SABATO 29 APRILE 2017) - Grande pugilato oggi, sabato 29 aprile 2017, a Londra. Sul ring del Wembley Stadium si sfideranno il britannico Anthony Joshua, campione in carica Wba e Ibf, e lo sfidante ucraino Wladimir Klitschko: due nomi di spicco della boxe mondiale, che si giocheranno la corona mondiale dei pesi massimi. In palio c'è anche il titolo Ibo, vacante dopo la squalifica di Tyson Fury. Il match è in programma alle ore 22.00 italiane di questa sera (a Londra saranno le 21.00), sarà anche uno scontro generazionale e sarà uno di quegli incontri destinati a restare negli annali della boxe. Di fronte ci saranno il 27enne britannico Anthony Joshua, campione olimpico fra i dilettanti a Londra 2012 e poi da professionista detentore di uno score impressionante fatto di diciotto vittorie per ko in altrettanti incontri disputati, e il 41enne ucraino Wladimir Klitschko, ormai agli ultimi bagliori di una carriera entusiasmante che lo ha visto a lungo campione del mondo della categoria, con sessantaquattro vittorie e solo quattro sconfitte da professionista.

Da italiani, Joshua ci ricorda inevitabilmente l’ingiusto verdetto di Londra, quando in finale avrebbe meritato di più il nostro Roberto Cammarelle, penalizzato da un arbitraggio casalingo. D’altronde parliamo di due dei pesi massimi più forti del pugilato contemporaneo: Joshua però dopo la gloria olimpica è passato professionista, dove sta vivendo una carriera straordinaria che rende più lucente il suo discusso oro olimpico. Per Klitschko una carriera molto simile: oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, poi tanti trionfi fra i professionisti, dove in tempi diversi ha conquistato il titolo iridato di varie sigle (WBO, IBF, IBO, WBA). Per gli appassionati di boxe, un evento da non perdere: la diretta tv di Joshua vs Klitschko sarà garantita in Italia da Sky Sport Plus, il canale numero 205 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali - se non potranno mettersi davanti a un televisore all’ora del match - potranno anche fare affidamento sulla diretta streaming video, che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go.

