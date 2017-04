Latina Ascoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Latina Ascoli - LaPresse

Latina Ascoli sarà diretta dall'arbitro Serra: appuntamento oggi, sabato 29 aprile alle ore 15.00, allo stadio Domenico Francioni per questa partita della 39^ giornata di Serie B. Se non è l'ultima chiamata per il Latina, poco ci manca. Una gara che potrebbe essere davvero cruciale per il futuro dei nerazzurri che hanno assolutamente voglia di conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale per agguantare i playout. Pontini che nel girone di ritorno sono crollati anche per via di tante cessioni sul mercato e soprattutto dei punti di penalizzazione ottenuti per inadempienze economiche.

Dunque situazione complicata per il Latina che vorrà sfruttare il fattore casalingo per evitare quella che sembra una retrocessione sempre più vicina. In caso di sconfitta e di risultati negativi dagli altri campi potrebbe arrivare già in questa occasione il verdetto. Contro ci sarà un Ascoli che ha un morale molto alto dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Avellino. I bianconeri hanno mostrato evidenti segnali di crescita contro gli irpini e sono riusciti a tirarsi fuori dalla zona playout che però resta sempre troppo vicina. Sarà una bella sfida sicuramente intensa visto che entrambe vogliono vincere.

Latina che si giocherà le ultime chance di salvezza in casa contro un Ascoli sempre più in risalita. Pontini che hanno vinto sorprendentemente a Chiavari contro l'Entella nell'ultima gara. Ecco perché mister Vivarini non stravolgerà il suo organico. In porta nel 3-4-3 non mancherà di certo Pinsoglio mentre in difesa spazio per Bruscagin, Coppolaro e Garcia. A centrocampo invece giocheranno da interni Bandinelli e Mariga con Nica e Maciucca a giocare da esterni. In avanti invece ci saranno larghi Insigne e De Giorgio mentre la punta centrale sarà Di Nardo.

In casa Ascoli mister Aglietti non vuole stravolgere la sua formazione che bene ha fatto contro l'Avellino di Novellino. Il tecnico ex Novara opterà per il 4-3-3 che vedrà in porta Lanni mentre in difesa giocheranno Almici e Mignanelli terzini con Augustyn e Gigliotti centrali. A centrocampo agiranno invece Addae, Cassata e Giorgi mentre in avanti il temibile tridente composto da Orsolini e Favilli sulle fasce mentre sarà Daniele Cacia la punta centrale.

Latina che ha trovato da gennaio in poi in Insigne un elemento che ha dato vivacità al suo gioco. L'ex Avellino è un calciatore che può dare il suo contributo in queste ultime gare della stagione. Nerazzurri che si aggrappano anche all'esperienza di uno come De Giorgio, elemento che ha vissuto per diversi anni la serie B da protagonista con Empoli e Crotone. Sicuramente è un Latina in difficoltà ma che vuole risalire la china anche con i gol di uno come Corvia che in serie B ha sempre fatto il suo con diverse maglie.

Ascoli che invece punta sempre di più sull'esperienza di uno come Cacia. L'ex Piacenza è ormai il vero e proprio leader della formazione marchigiana che senza di lui non gioca come il solito. Bene anche Orsolini e Favilli, due talenti di scuola Juventus che hanno voglia di dimostrare di poter ambire ad un ruolo da protagonisti in massima serie. La gara decisiva contro il Latina sarà la giusta occasione per capire se realmente possono diventare i trascinatori della squadra marchigiana che vuole la salvezza diretta senza passare dai playout.

Il tecnico del Latina Vivarini dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Entella ha manifestato tutta la sua gioia e voglia di crederci fino alla fine. Tra tante difficoltà il mister sa che i suoi ragazzi possono agguantare una miracolosa salvezza in serie B. Invece in casa dell'Ascoli, mister Aglietti ha ammesso che ora i bianconeri possono evitare senza problemi i playout. Dopo l'ottima prestazione con l'Avellino, il mister si è detto entusiasta e soprattutto molto ottimista per queste ultime gare del campionato.

La gara del Francioni sarà anche l'occasione per qualche scommessa. Bwin quota la vittoria dei padroni di casa pontini a 2.50. Difficile sulla carta il pareggio che viene quotato a 3.00 mentre il colpaccio esterno dei bianconeri delle Marche viene quotato a 2.85.

Latina Ascoli sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

