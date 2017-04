Livorno Cremonese/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Cremonese (Foto LaPresse)

DIRETTA LIVORNO CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO RAI.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Livorno Cremonese, big match del Picchi, viene diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri; siamo nella penultima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017 e si gioca alle ore 16:30 di sabato 29 aprile. Uno scontro che sa molto di Serie B: infatti oltre ad essere due formazioni molto blasonate e che lottano per i vertici del girone A della Lega Pro, si tratta di una partita che potrebbe anche emettere importanti verdetti.

La Cremonese di Tesser potrebbe festeggiare in anticipo la serie B con una vittoria e con la concomitante sconfitta dell'Alessandria o anche con un pareggio dei piemontesi. Si tratta di una gara che potrebbe perciò segnare il rientro della Cremonese nel grande calcio dopo alcuni anni di assenza. La formazione di casa vuole comunque vincere anche per ottenere un posizionamento migliore in vista degli spareggi playoff che si giocheranno alla fine della stagione.

Attesa una cornice di pubblico importante al Picchi anche perché, oltre ai tantissimi tifosi del Livorno, non mancheranno quelli della Cremonese che sperano di poter festeggiare la vittoria del campionato e la promozione in serie B. Sarà una gara di grande interesse e che perciò potrebbe dire moltissimo per il futuro dei due club. In casa Livorno c'è voglia di confermarsi squadra di alta classifica anche in vista degli spareggi per la serie B che saranno molto interessanti e difficili.

La formazione di Foscarini scenderà in campo col 4-3-1-2 che vedrà Mazzoni in porta mentre in difesa giocheranno Toninelli, Borghese, Gasbarro e Lambrughi. A centrocampo invece non mancheranno Luci, Giandonato e Valiani che comporranno una linea mediana di qualità. Il trequartista sarà Venitucci con la coppia d'attaccanti composta da Maritato e dall'esperto bomber Daniele Vantaggiato. Mentre per quanto concerne la Cremonese, Tesser vuole la serie B e per ottenerla ha voglia di confermare la sua migliore formazione.

Il modulo della Cremonese sarà il 4-3-1-2 che vedrà l'ex Cesena Ravaglia in porta mentre in difesa agiranno Salviato, Canini, Marconi e Procopio. A centrocampo spazio per Porcari, Pesce e Cavin con Maiorino a giocare da trequartista. Il tandem d'attacco sarà invece formato da Scappini e Brighenti che dovranno far male al Livorno in casa. La squadra toscana ha in Vantaggiato il suo calciatore di maggior spicco. Proprio l'ex attaccante di Pescara e Bari è un elemento di grande importanza per la formazione di Foscarini.

Una squadra che ha un centrocampo che si basa molto sul capitano Luci, vero e proprio simbolo già da diversi anni per il Livorno. Mentre la Cremonese ha trovato un Maiorino in grandissima forma e che trova il gol con grande facilità. Bene in avanti anche Scappini, ormai diventato il titolare come centravanti a tutti gli effetti. Una rosa completa e che può ambire anche alla vittoria dei playoff.

Per le scommesse e le quote, la vittoria del Livorno viene quotata a 2.20 da Bwin mentre per quanto concerne il pareggio viene quotato a 2.80. La vittoria della Cremonese in casa della formazione toscana viene data a 2.45. Mister Foscarini ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere alto il livello di concentrazione. Nessuno può sottovalutare questi ultimi impegni anche in vista dei playoff per la promozione in serie B.

Chi ha voluto spronare la sua squadra è anche Tesser che dopo aver agguantato il primo posto non vuole perderlo per nulla al mondo. Ecco che la formazione ospite potrebbe giocarsi tutte le sue carte in queste ultime due gare per provare ad agguantare una serie B tanto desiderata.

Livorno Cremonese è la partita del turno che sarà trasmessa in diretta tv: appuntamento quindi su Rai Sport e Rai Sport +, e ovviamente anche con la diretta streaming video visitando senza costi il sito raiplay.it. L'altro metodo per seguire la gara è come sempre diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

