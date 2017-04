Lucchese Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese Carrarese (Foto LaPresse)

DIRETTA LUCCHESE CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese Carrarese sarà diretta dall'arbitro Alessandro Prontera; alle ore 16:30 di sabato 29 aprile le due squadre scendono in campo per la trentasettesima giornata nel girone A di Lega Pro 2016-2017. Entrambe le compagini si sfidano sul filo dei rispettivi obiettivi: i rossoneri padroni di casa occupano il decimo posto in classifica, a braccetto con la Pro Piacenza, l'ultimo valido per la qualificazione ai play off.

La lotta per partecipare alla post season in queste ultime due giornate del torneo sarà proprio con la formazione emiliana, visto che alle spalle il gruppo di squadre successive si trova a quarantadue punti, troppo lontano dalla zona che vale i play off. La Carrarese dalla sua mantiene un solo punto di vantaggio sul Tuttocuoio penultimo. I gialloblu sarebbero salvi senza dover passare dai play out, ma alle loro spalle la classifica è troppo corta per lanciarsi in previsioni specifiche.

Certo per la Lucchese c'è il rimpianto dei due punti di penalizzazione subiti che hanno portato la squadra un passo indietro, e la corsa play off si è complicata dopo l'ultima sconfitta sul campo di una Cremonese per la quale si è inaspettatamente riaperta la corsa per la promozione diretta. La Carrarese invece nell'ultimo turno di campionato ha sconfitto il Pontedera, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo e tenendo a distanza le tre più immediate inseguitrici, Tuttocuoio, Prato e Olbia, a loro volta tutte vincenti nell'ultimo weekend.



Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Porta Elisa di Lucca. Padroni di casa schierati con Nobile tra i pali alle spalle di un tris di difesa composto dall'argentino Espeche, da Capuano e dall'italo-albanese Kastriot Dermaku. A centrocampo Mingazzini sarà il fulco di una zona centrale completata da Bruccini e Gargiulo, mentre Tavanti sarà di nuovo preferito a Bragadin come esterno laterale di destra e Nolé sarà invece il laterale mancino. Fanucchi avrà compiti da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo schierata titolare, De Feo.

La Carrarese scenderà in campo con Lagomarsini in porta alle spalle di Gentili e Massoni, difensori centrali in una difesa a quattro completata da Battistini come terzino destro e da Foglio come terzino sinistro. A centrocampo terzetto titolare composto da Rosaia, Cristini e Galloppa, mentre Finocchio sarà il trequartista alle spalle del tantem offensivo formato da Miracoli e Floriano.



La scelta tattica di entrambi gli allenatori ricadrà sull'uso del trequartista. 3-5-1-1 per una Lucchese che cercherà, secondo le preferenze di Galderisi, di fare densità a centrocampo per provare poi a sfruttare il gioco sulle fasce e le ripartenze. A Cremona i rossoneri hanno pagato la solidità della nuova capolista, ma in casa sono comunque reduci da tre vittorie consecutive contro Pro Piacenza, Racing Roma e Siena. 4-3-1-2 per la Carrarese di Aldo Firicano che a sua volta ha vinto le ultime due partite giocate a Lucca nel 2014 e nel 2016, ma che in questo campionato in trasferta non vince dal 23 ottobre scorso.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: Paddy Power ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Lucchese) vale 2,25; il pareggio (segno X) vale 2,95 mentre il segno 2 (vittoria Carrarese) vi permetterebbe di guadagnare 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Per seguire la diretta tv di Lucchese Carrarese, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30, il collegamento previsto sarà quello su Lega Pro Channel, broadcaster in diretta streaming video dei match di terza serie visibili con un abbonamento al portale sportube.tv.

