Lupa Roma Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lupa Roma-Alessandria (Foto LaPresse)

DIRETTA LUPA ROMA ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma Alessandria, che sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi, si gioca alle ore 16:30 di sabato 29 aprile; per le due squadre è la penultima giornata nel girone A di Lega Pro 2016-2017, ma con tutta probabilità non sarà la fine della stagione. La Lupa Roma infatti è quasi certa di giocare i playout, a meno che non si faccia superare dalla Racing retrocedendo direttamente; l'Alessandria è già virtualmente qualificata ai playoff ma insegue ancora il primo posto che la Cremonese le ha rubato due settimane fa.

In casa della Lupa Roma c'è voglia di riscatto dopo le ultime tre sconfitte consecutive rimediate e che hanno aperto la crisi. Di Michele pensa a qualche cambio ma il modulo sarà sempre lo stesso col 4-3-1-2. In porta ci sarà la grandissima esperienza di uno come Nicolas Bremec, per anni titolare in B. Invece in difesa giocheranno Cafiero, Antonelli, Gigli e Sfano. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

A centrocampo spazio sicuro per Corvesi, La Camera e Garufi che saranno le mezze ali mentre da trequartista ci sarà Scicchitano. Iadaresta e Mastropietro giocheranno da attaccanti. Invece in casa dell'Alessandria c'è voglia di continuare dopo l'ultima bella vittoria ottenuta contro il Renate in casa. Pillon opterà per il 4-4-2 che vedrà Vannucchi in porta. In difesa giocheranno Barlocco, Piccolo, Sosa e Celjiak mentre a centrocampo non mancheranno Marras, Cazzola, Branca e Iocolano. La coppia d'attacco invece sarà composta da Bocalon e Gonzalez che vogliono far bene in vista di uno scontro a distanza per la B contro la Cremonese.

La Lupa Roma ha in La Camera il vero e proprio playmaker per usare un termine del basket. Proprio l'ex Rimini è il faro del gioco e permette di creare spazi importanti. Bene in avanti invece Mastropietro e Iadaresta che hanno dimostrato buone qualità. Nell'Alessandria Iocolano è il giocatore più tecnico e che può garantire quell'imprevedibilità che serve. Oltre ovviamente all'esperto argentino Gonzalez che fin qui è stato un trascinatore per l'Alessandria nella lotta per il primato che ora vede avanti la Cremonese di Tesser.

Per quel che concerne invece le scommesse, Bwin quota la vittoria della Lupa Roma a 2.80 mentre il pareggio a 3.20. La vittoria dell'Alessandria in terra laziale viene invece quotata a 1.75, dimostrazione che i piemontesi sono favoriti. Il tecnico della Lupa Roma, Di Michele, ha ammesso che serve qualcosa in più per sperare nella salvezza anche tramite il playout. Mentre Pillon oltre alla soddisfazione per la vittoria con il Renate ha anche mostrato un cauto ottimismo per la corsa al primo posto. Il tecnico ha detto che i valori usciranno fuori alla lunga e perciò l'Alessandria non ha nulla da temere in questa corsa per la prima posizione del girone A.

Lupa Roma Alessandria, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

