Olbia Siena/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia Siena (Foto LaPresse)

DIRETTA OLBIA SIENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia Siena sarà diretta dall'arbitro Alessandro Pietropaolo e si gioca per la trentasettesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: appuntamento alle ore 16:30 di sabato 29 aprile in un turno che si giocherà tutto in contemporanea, come da prassi quando ci avviciniamo al termine della stagione regolare e tante partite dipendono le une dalle altre nello stabilire i verdetti di fine anno.

Questo in particolare è uno scontro salvezza fondamentale sia per i sardi che per la formazione toscana. Olbia che è stato protagonista di un vero e proprio crollo nel girone di ritorno. Basti pensare che all'andata in Sardegna si sognava addirittura la zona playoff. Ora le cose sono cambiate e l'Olbia deve assolutamente tenere lontana quella zona playout in cui attualmente si trova e da cui non riesce ad uscire almeno per il momento.

Per quanto riguarda invece il Siena, l'ambiente non vive certo la miglior fase della storia recente bianconera. I toscani infatti sono in periodo nero e stanno provando a conquistare punti utili per tenersi lontani dalla zona playout. Il Siena ha deluso i propri tifosi che si aspettavano la partecipazione ai playoff, traguardo importante per una piazza prestigiosa come quella senese. Sarà comunque una gara delicata visto che potrebbe dare delle utili indicazioni sul futuro più immediato di entrambe le formazioni. Uno spareggio anticipato sia per i sardi che per il Siena: nessuno può sbagliare. L'Olbia ha bisogno di una vittoria che permetterebbe anche di tenere lontana la zona playout.

Dunque salvezza diretta ancora possibile e perciò la squadra sarda non vuole perdere la possibilità di conquistare tre punti. Il modulo sarà il 4-3-1-2 con Van Der Want in porta mentre in difesa giocheranno Pinna, Iotti, Dametto e Cotali. In mezzo al campo per l'Olbia ci sarà Muroni, Feola e Piredda mentre da trequartista giocherà Ragatzu. La coppia d'attacco sarà composta dal bomber Capello e da Kouko. Mentre il Siena ha in mente alcuni cambiamenti. La formazione toscana non vuole sbagliare e proverà a chiudere la questione salvezza.

Il modulo sarà il 4-3-3 con Moschin in porta, Iapichino, D'Ambrosio, Panariello e Rondanini in difesa. A centrocampo spazio per Vassallo, Guerri e Sartic mentre in avanti largo al tridente pesante con Ciurria e Bunino più larghi mentre al centro ci sarà l'ex ariete del Benevento, Marotta. La squadra sarda ha trovato in questa stagione un grandissimo Ragatzu. L'ex talento del Cagliari è sempre più leader dei sardi così come in avanti è micidiale Kouko su cui ci sono gli occhi di vari club di serie B.

Sardi che mostrano spesso delle fragilità difensive abbastanza preoccupanti. In casa Siena è Marotta il leader in avanti. Proprio l'ex centravanti del Bari e del Benevento è sempre più pericoloso in avanti così come Ciurria ha grande qualità e crea tante occasioni da gol. Piacevole sorpresa invece è Vassallo, un talento di grande interesse per la Lega Pro.

Per quanto riguarda invece il mondo delle scommesse, la vittoria dell'Olbia viene quotata da Bwin a 1.90 mentre a 2.90 viene quotato il pareggio. Invece la vittoria della formazione toscana viene quotata a 2.55. Mister Mereu ha provato a dare una spinta morale alla sua squadra. Non si può perdere una categoria importante come la Lega Pro, conquistata con tanti sacrifici nella scorsa stagione. Invece mister Scazzola ha ammesso di aver deluso i tifosi bianconeri che si aspettavano di più. Il Siena vuole evitare i playout anche perché la stagione sembra non essere delle più felici e non potranno esserci pericoli che comprometterebbero la serenità dell'intero ambiente.

Olbia Siena, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

