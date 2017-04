Pagelle Torino Sampdoria - LaPresse

PAGELLE TORINO SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 34^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Torino Sampdoria ha chiuso il primo tempo: ecco le nostre pagelle con i voti sulla frazione già giocata. Il secondo anticipo del 34^ turno di Serie A 2016-2017 si è concluso sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione di Giampaolo. A sbloccare la contesa ci ha pensato l'uomo più atteso della serata, Patrick Schick (7), che approfittando della giocata magistrale di Linetty (7+) ha depositato il pallone in rete infilzando l'incolpevole Hart (6,5) che nei minuti successivi si è comunque riscattato salvando su Bruno Fernandes (6+) e Quagliarella (6+). Tanto Torino in questa prima frazione di gioco, come al solito gli uomini di Mihajlovic creano moltissime occasioni da gol senza però saperle sfruttare, con Ljajic (5,5) che ci ha provato a più riprese senza mai prendere la mira e Iago Falque (6) che ha azzardato un paio di giocate improbabili nel tentativo di sorprendere un sempre attento Puggioni (6). Finora non è entrato in partita Belotti (6), neutralizzato dai difensori blucerchiati. VOTO TORINO 5,5 - Granata sciuponi, una costante in questa stagione per gli uomini di Mihajlovic che si ritrovano sotto pur facendo la partita. MIGLIORE TORINO: ZAPPACOSTA 6,5 - Non è un caso che la maggior parte delle azioni dei granata si sviluppino sulla fascia destra, di sua competenza. PEGGIORE TORINO: LJAJIC 5,5 - Se continua a sciupare così tante occasioni come oggi (e nelle precedenti gare) prima o poi dovrà darsi da fare per procurare un nuovo fegato al povero Mihajlovic. VOTO SAMPDORIA 6,5 - Ospiti concreti e micidiali in contropiede, soprattutto quando puoi contare su un terminale offensivo infallibile come Schick. MIGLIORE SAMPDORIA: LINETTY 7+ - D'accordo che il gol lo realizza Schick ma a servirgli l'assist con una gran giocata è il numero 16 blucerchiato che porta palla fin dentro l'area. PEGGIORE SAMPDORIA: PRAET 5,5 - Non è ancora riuscito ad accendersi, forse ha voluto risparmiare energie per poter arrivare fino al novantesimo. (Stefano Belli)

