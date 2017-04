Pontedera Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Piacenza (Foto LaPresse)

DIRETTA PONTEDERA PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera Piacenza, partita diretta dall'arbitro Luca Zufferli, si gioca per la trentasettesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo alle ore 16:30 di sabato 29 aprile. Sarà una gara molto bella quella che si giocherà allo stadio Ettore Mannucci. La formazione toscana è ad un passo dalla matematica salvezza che arriverebbe al termine di una stagione disputata su ottimi livelli.

La squadra infatti non ha mai rischiato grosso e ora vuole divertirsi in queste ultime due gare della stagione che potrebbero segnare la consacrazione di elementi come il bomber Santini, sempre più diretto verso la serie B. In casa del Piacenza l'unico obbiettivo è quello di arrivare in forma ai playoff di fine stagione. La formazione emiliana vuole giocarsi le sue carte e provare a recitare un ruolo da protagonista in vista degli spareggi per la serie B. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Piacenza che vuole perciò provare anche ad agguantare un quinto posto che sarebbe un ottimo traguardo anche considerando l'inizio di stagione molto a rilento. Ci sono i presupposti per assistere ad una gara molto bella e ricca di emozioni tra Pontedera e Piacenza. Anche perché nessuna delle due vuole chiudere la stagione con una sconfitta. Sarà una gara ricca di gol visto il tipo di gioco di entrambe. Pontedera che non vuole rinunciare certo ai suoi titolari visto che gioca contro un club blasonato come il Piacenza.

La squadra toscana andrà in campo col 3-5-1-1. In porta giocherà Lori mentre in difesa spazio per Risaliti, Vettori e Polvani. A centrocampo da interni agiranno Calcagni, Kabashi e Calo con Germignani e Corsinelli a giocare da esterni. Mentre Della Latta sarà il trequartista che avrà compito di rifornire il bomber Santini che proverà a far male al Piacenza. La squadra emiliana non rinuncerà al suo 4-3-3 che vedrà Miori in porta. In difesa invece giocheranno Masullo, Pergreffi, Silva e Sciacca. Come centrocampisti ci saranno La Vigna, Taugourdeau e Hraiech con Nobile e Franchi a fare da esterni d'attacco. Chi avrà compito di segnare sarà Romero, bomber in grande forma.

Dalla panchina ci sarà Razzitti, pronto a subentrare in caso di necessità e sempre pericoloso con i suoi centimetri in area di rigore. In casa Pontedera è Santini il calciatore divenuto fondamentale da qualche mese. Il bomber è finito nel mirino di club di serie B e questo dimostra quanto molti dei punti del Pontedera siano passati dai suoi piedi. L'attaccante è una garanzia così come per il Piacenza lo è Romero. Per gli emiliani anche Taugourdeau è un elemento di grande qualità che ha dimostrato di poter fare molto bene in Lega Pro. Chi sta giocando una grande stagione è anche Nobile, altro calciatore su cui si sono posati gli occhi degli osservatori di club della serie B.

Passando invece al discorso relativo alle quote, la vittoria del Pontedera viene quotata a 3.00 mentre il pareggio a 3.50. Il colpo esterno viene quotato sempre da Bwin a 2.65, dimostrazione che per il bookmaker è favorito il Piacenza. Mister Indiani ha manifestato tutta la sua gioia per l'ottima stagione disputata dai suoi ragazzi.

La salvezza era l'obiettivo, ormai ampiamente raggiunto; per cui nelle ultime due gare della stagione ci sarà spazio anche per chi ha giocato meno. Mentre il tecnico del Piacenza, Franzini, ha la testa già ai playoff. L'allenatore ha detto che la sua squadra potrà far molto bene negli spareggi per la serie B visto che sta dimostrando quanto sia all'altezza dei vertici in Lega Pro.

Pontedera-Piacenza, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

