Prato Giana Erminio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Prato Giana Erminio (Foto LaPresse)

DIRETTA PRATO GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Prato Giana Erminio, che verrà diretta dall'arbitro Vito Mastrodonato, è in programma sabato 29 aprile nel penultimo turno del girone A di Lega Pro 2016-2017. Uno scontro assolutamente decisivo per la formazione toscana che dopo aver giocato un girone d'andata pessimo è pronta a giocarsi le sue carte per la salvezza. Prato che può addirittura evitare i playout: fino a qualche mese fa era ultimo e sembrava avviato alla retrocessione in serie D.

Sarà una grande partita anche perché ci sarà contro una Giana Erminio che ha tutte le carte in regola per dire la sua anche ai playoff. La formazione lombarda vuole far bene negli spareggi promozione pur consapevole che andare in serie B sarà molto difficile visto l'elevato numero di squadre con cui competere. Giana che non vince da 3 partite di fila dopo aver avuto una serie positiva che poteva anche portare ad una posizione migliore in vista degli spareggi di fine campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

In terra toscana è una gara già attesa in quanto da qui potrebbe passare la salvezza del Prato. Una partita che già diventa importante e cruciale per il prosieguo della stagione. Il Prato vuole vincere e per farlo ha bisogno dei suoi migliori uomini che possano dare prova del momento positivo dei toscani. Mister Monaco schiererà la sua formazione con il 4-2-3-1. In porta giocherà l'esperto portiere ex Como, Layeni. In difesa invece spazio per Catacchini, Marzorati, Martinelli e Tomi. A centrocampo spazio per Gargiulo e Checchin che agiranno da mediani. Mentre più avanti giocheranno Di Molfetta, Romano e Piscitella. L'unica punta del Prato sarà Moncini mentre in panchina ci sarà l'esperienza di Ciccio Tavano.

La Giana Erminio invece ha bisogno di una vittoria per provare ad agganciare il quarto posto in classifica utile per i playoff. Il modulo scelto dalla squadra lombarda sarà il 3-4-1-2. In porta giocherà l'ex Juve Stabia Viotti mentre in difesa agiranno Montesano, Bonalumi e Rocchi. A centrocampo invece spazio per Augello, Biraghi, Pinto e Iovine mentre Chiariello sarà il trequartista. La coppia d'attacco della Giana Erminio sarà composta da Okyere e dall'esperto Sasà Bruno. Prato che ha dimostrato di poter ambire alla salvezza diretta.

La squadra toscana gioca molto bene da qualche settimana e ha trovato un Moncini eccellente in questi mesi. Bene a centrocampo anche Piscitella che garantisce tecnica e qualità. Mentre nella Giana Erminio l'elemento impresindibile è l'esperto Salvatore Bruno, con una lunga militanza in club di serie B. Da lui passano tanti palloni e passaggi utili anche per i compagni. Piacevole sorpresa anche l'attaccante Okyere che sta facendo molto bene con la maglia della squadra lombarda.

Per quel che riguarda le scommesse, il Prato viene quotato da Bwin a 2.50 mentre il pareggio a 3.20. La vittoria della squadra lombarda viene quotata a 2.45, dimostrazione di quanto il pronostico sia alla pari. Mister Monaco ha chiesto ai suoi ragazzi la stessa concentrazione delle ultime settimane. La salvezza non è impossibile nonostante un pessimo inizio di campionato. Chi sogna ad occhi aperti è il tecnico della Giana Erminio, Albé. L'allenatore ha detto che la sua squadra può essere la mina vagante dei playoff consapevole che può fare molto bene anche considerando il livello delle altre avversarie. Giana che da qualche settimana ha trovato una buona continuità di gioco in campionato.

Prato Giana Erminio, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.