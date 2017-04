Pro Piacenza Tuttocuoio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza Tuttocuoio (LaPresse)

DIRETTA PRO PIACENZA TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza Tuttocuoio, diretta dall'arbitro Paride De Angeli, si gioca alle ore 16:30 nel quadro della penultima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone A). Sarà un match molto importante ai fini della classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla disputa della sua penultima partita. Merito della nuova formula del campionato che, allargando la partecipazione ai play off fino alla decima classificata, mantiene in corsa per un obiettivo quasi tutte le squadre impegnate nel girone.

Discorso che vale in particolare per gli emiliani, che occupano proprio la decima piazza del raggruppamento a braccetto con la Lucchese. Segno che la formazione rossonera dovrà tentare di fare meglio dei toscani per partecipare alla post season, una volata nelle ultime due giornata in cui la Pro Piacenza dovrà provare a spuntarla per la post season. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Non sarà facile però avere ragione di un Tuttocuoio che al momento occupa il quintultimo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta ma tallonato anche ad un solo punto di distanza da Prato e Olbia. Le due squadre arrivano da un momento abbastanza differente, ma entrambe hanno ottenuto una vittoria nell'ultimo weekend. Dopo tre sconfitte consecutive, la Pro Piacenza è riuscita a rialzare la testa battendo in trasferta il Giana Erminio, riuscendo a sovvertire il pronostico.

Il Tuttocuoio dopo l'ottimo pareggio a Livorno ha superato la Racing Roma ultima in classifica, una vittoria vitale per i toscani per continuare a sperare nella salvezza diretta. Allo stadio Garilli scenderanno in campo queste probabili formazioni.

La Pro Piacenza giocherà con Fumagalli tra i pali e una linea difensiva a quattro con Calandra impiegato come terzino destro ed il senegalese Sané schierato come terzino sinistro, mentre Bini e Belotti giocheranno come centrali della retroguardia. Lo spagnolo Jonathan Aspas e Pugliese occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre Rossini presidierà la corsia laterale di destra e Barba la corsia laterale di sinistra. In attacco confermato il tandem Musetti-Pesenti, con entrambi i giocatori a segno nella trasferta di Gorgonzola.

Risponderà il Tuttocuoio con Nocchi in porta, mentre Borghini e Frare saranno i centrali di difesa, Mulas l'esterno laterale di destra e Picascia l'esterno l'aterale di sinistra. Terzetto di centrocampo con Provenzano, Marco Berardi e Caciagli schierati dal primo minuto, mentre nel tridente d'attacco Gelli e Masia affiancheranno il bomber argentino Franco Ferrari, autore di una decisiva doppietta contro la Racing Roma.

4-4-2 confermato per la Pro Piacenza di Pea, col tecnico che ha affermato come la salvezza sia già un traguardo più che soddisfacente per gli emiliani, considerando le sofferenze del club nei due passati campionati. 4-3-3 per il Tuttocuoio di Fiasconi che la permanenza tra i professionisti se la sta invece giocando punto a punto, e che proverà a invertire il trend negativo in trasferta dopo le prove di carattere degli ultimi due match.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: Paddy Power ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Pro Piacenza) vale 2,45; il pareggio (segno X) vale 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Tuttocuoio) vi permetterebbe di guadagnare 2,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Pro Piacenza-Tuttocuoio, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30, si potrà seguire in diretta streaming video grazie al canale Lega Pro Channel, trasmesso via internet per gli abbonati al sito sportube.tv; non è invece prevista una diretta tv per questa partita, come per le altre del campionato di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

