Pro Vercelli Perugia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli Perugia, Foto LaPresse

DIRETTA PRO VERCELLI PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Pro Vercelli Perugia, diretta dall'arbitro Marco Mainardi della sezione di Bergamo, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra due squadre particolarmente in forma, con il campionato di Serie B giunto ormai quasi al suo rush finale, con solo quattro giornate ancora da disputare. La formazione piemontese si presenta all'appuntamento sulla scia di dodici risultati utili consecutivi. Cinque vittorie e sette pareggi che hanno tolto la squadra di Longo da una situazione di classifica particolarmente difficile, portandola ad avere sei punti di vantaggio sulla zona play out. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

Anzi, se alcune partite fossero state portate in porto, come quella casalinga contro l'Hellas Verona e l'ultima esterna contro il Pisa che hanno fruttato solo due pareggi, la Pro sarebbe concretamente in lotta per un posto nei play off, al momento distante sette punti. Troppi per fare voli pindarici, ma una salvezza diretta ottenuta così agevolmente sarebbe comunque un grande risultato per una squadra che ha saputo lanciare molti giovani ed aprire un nuovo ciclo nel corso di questa stagione.

Crede invece ancora nel sogno Serie A il Perugia, che con il pareggio casalingo contro l'Hellas Verona nel turno infrasettimanale di martedì scorso ha riagganciato il Cittadella al quarto posto in classifica. La quarta piazza permetterebbe ai Grifoni di saltare il primo turno dei play off, ma gli umbri dovranno anche tenere d'occhio la distanza rispetto al Frosinone terzo in classifica. Al momento i punti di distacco sono otto, e se dovessero salire a dieci le prime tre in classifica salirebbero direttamente in Serie A, facendo saltare i play off come è accaduto una sola volta nella storia, nel campionato 2006/07.

Allo stadio Silvio Piola scenderanno in campo queste probabili formazioni. Tra le fila dei padroni di casa della Pro Vercelli giocheranno Provedel tra i pali e Legati, Bani e l'ivoriano Konaté nella linea difensiva titolare a tre. Germano coprirà l'out di destra ed Eguelfi sarà invece l'esterno laterale mancino a centrocampo, con Emmanuello, Vives ed Altobelli che avranno invece compiti da centrocampisti centrali. In attacco toccherà a Morra spalleggiare Comi, andato a segno su rigore per i piemontesi nell'ultima trasferta di Pisa. Il Perugia risponderà con Brignoli a difesa della porta e una difesa a quattro composta da Del Prete, Belmonte, Gianluca Mancini e Di Chiara schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. Il francese Gnahoré giochera a centrocampo affiancato da Dezi, autore dell'errore costato lo svantaggio contro il Verona, ma anche del gol del pareggio, e da Brighi. In attacco tris titolare composto da Forte, Mustacchio e Terrani.

3-5-2 dalla parte piemontese, 4-3-3 dalla parte umbra, in un confronto tattico tra due tecnici come Longo per la Pro Vercelli e Bucchi per il Perugia che non hanno disdegnato di sperimentare vari moduli nel corso della stagione. La formazione di casa è davvero vicina ad una salvezza diretta che non è mai stata così comoda da quando la Pro Vercelli è tornata a frequentare il salotto della Serie B. Sarà necessario però confrontarsi, pur forti di una serie di dodici risultati utili di fila, per i piemontesi con la voglia di un Perugia di giocarsi le carte rimaste per la Serie A. Negli ultimi due campionati cadetti la quarta classificata nei play off ha d'altronde sempre beffato la terza per la promozione nella massima serie.

Bookmaker convinti di assistere ad un match in equilibrio, anche se per il Perugia c'è un lieve favore del pronostico forse a causa della necessità di mantenere le distanze dal Frosinone per non veder sfumare la possibilità dei play off. Vittoria umbra quotata 2.50 da Eurobet, mentre per Snai la quota relativa all'affermazione interna degli uomini di Longo viene fissata a 3.10. L'eventuale pareggio viene invece proposto ad un moltiplicatore di 3.00 da Bet365. Il canale numero 252 del satellite, Sky Calcio 2 HD, trasmetterà la diretta tv di Pro Vercelli-Perugia, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00. Sfida che tutti gli abbonati Sky potranno seguire anche in diretta streaming video, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

