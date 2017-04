Probabili formazioni/ Bologna Udinese: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Bologna Udinese (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna Udinese, che si gioca domenica 30 aprile alle ore 15 per la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017, rappresenta una delle partite che in questo finale di stagione non ha interessi di classifica ad animarle. Sia i felsinei che i friulani sono ampiamente salvi; l’Udinese ha fatto meglio per punti conquistati e con un finale in ascesa potrebbe anche superare lo scoglio dei 50 punti, al Bologna non resta che provare a scalare qualche posizione nella classifica e chiudere con qualche vittoria che cancelli una stagione francamente al di sotto delle aspettative (ovviamente al netto dell’obiettivo centrato con largo anticipo). Aspettando che le due squadre giochino al Dall’Ara andiamo dunque ad analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Bologna Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Roberto Donadoni affronta questa partita con un centrocampo decimato: Pulgar e Dzemaili sono squalificati, Nagy è out per una lesione di secondo grado che non gli permetterà di rientrare prima che il campionato sia finito. Il tecnico bergamasco dovrebbe cambiare modulo, presentando una difesa a tre: insieme a Gastaldello e Maietta dovrebbe essere Krafth a chiudere il reparto davanti a Da Costa (che va verso la conferma al posto di Mirante), questo significa che i due laterali Ibrahima Mbaye e Masina, che hanno giocato sabato scorso contro l’Atalanta, avanzano la loro posizione e si piazzano a centrocampo dove in cabina di regia dovremmo trovare Viviani, con Taider che ancora una volta sarà la mezzala di sinistra e Donsah che torna titolare occupandosi della zona destra del campo. Davanti giocano in due: rispetto al tridente visto a Bergamo mancherà Di Francesco che si è procurato una distorsione al ginocchio, dunque Krejci sarà sicuramente titolare al fianco di Destro che è tornato al gol.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - L’Udinese potrebbe presentarsi in campo con una formazione identica a quella che ha battuto il Cagliari: un 4-3-3 con De Paul che continua a essere impiegato come finto esterno nel tridente offensivo, affiancando Duvan Zapata e con Thereau che parte favorito per occuparsi della fascia sinistra. Alle loro spalle, visto che la stagione di Fofana è finita con largo anticipo, Badu e Jankto dovrebbero essere le due mezzali; è però rientrato Kums, dunque il belga potrebbe rubare il posto al ghanese posizionandosi in qualità di regista, facendo così scalare Hallfredsson sull’interno (di fatto la sua posizione naturale). Per quanto riguarda la difesa, Samir è ancora alle prese con i suoi problemi fisici e dunque a sinistra dovrebbe andare a giocare Felipe, con la conferma di Angella al centro del reparto a fare coppia con Danilo. A destra giocherà Widmer, in porta ha qualche chance Scuffet visto che la salvezza è ormai archiviata, ma Karnezis rimane favorito.

DIRETTA TV - Bologna Udinese, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 4) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

BOLOGNA (3-5-2): 1 A. Da Costa; 4 Krafth, 28 Gastaldello, 20 Maietta; 15 I. Mbaye, 17 Donsah, 6 Viviani, 8 Taider, 25 Masina; 11 Krejci, 10 Destro

A disposizione: 83 Mirante, 97 M. Sarr, 35 Torosidis, 2 Oikonomou, 9 Verdi, 30 Okwonkwo, 19 Sadiq, 21 B. Petkovic

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: Dzemaili, Pulgar

Indisponibili: Helander, L. Rizzo, Nagy, J. Valencia, F. Di Francesco

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 4 Angella, 30 Felipe; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 34 Gabriel Silva, 53 Alì Adnan, 26 Kums, 99 Balogh, 95 Lucas Evangelista, 19 Matos, 96 Ewandro, 18 Perica

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Samir, Gnoukouri, Fofana

