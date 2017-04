Probabili formazioni/ Cagliari Pescara: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Cagliari Pescara (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari Pescara, per la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017, è in programma domenica 30 aprile alle ore 15. Si affrontano al Sant’Elia due squadre senza obiettivi: il Cagliari è salvo da tempo, il Pescara è appena retrocesso aritmeticamente dopo una sola stagione nel massimo campionato, in virtù della netta sconfitta interna contro la Roma. Zdenek Zeman non è riuscito nel miracolo e ora proverà almeno ad abbandonare l’ultimo posto in classifica; per lui una partita da ex, perchè nel passato recente ha allenato il Cagliari. In attesa della partita di domenica, andiamo a leggere dubbi e certezze dei due tecnici analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Cagliari-Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Chiaramente Massimo Rastelli potrebbe fare un po’ di turnover visto l’obiettivo raggiunto, ma il Cagliari deve riscattare la sconfitta di Udine e dunque possiamo aspettarci che la formazione non sia troppo modificata rispetto al solito; di sicuro ad esempio ci sarà Borriello, che ha nel mirino i 20 gol in campionato (gliene mancano 4) o comunque il record in un singolo torneo. Al suo fianco dovremmo rivedere anche Marco Sau, alle loro spalle potrebbe essere confermato Joao Pedro. I dubbi maggior riguardano il centrocampo: quasi certo il fatto che Tachtsidis sarà titolare, ad affiancare il regista greco potrebbero esserci Ionita e Barella ma anche Deiola si gioca una maglia dal primo minuto, dunque possiamo ragionevolmente prevedere che Rastelli deciderà all’ultimo come impostare la sua mediana. In difesa invece Isla e Murru dovrebbero occupare le corsie (ma attenzione a Miangue, arrivato in prestito dall’Inter) con Bruno Alves che sarà centrale al fianco di Pisacane, in vantaggio su Marco Capuano. In porta dovrebbe giocare ancora una volta Rafael Andrade.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Zeman non avrà a disposizione lo squalificato Biraghi, e nemmeno per questa fine di campionato riesce a recuperare Gilardino (che sta provando se non altro a fare un’ultima apparizione, ma si vedrà a metà maggio). In difesa dunque vedremo Crescenzi occupare la corsia sinistra, con Francesco Zampano che viene confermato a destra e la coppia centrale formata da Coda e Bovo; a centrocampo bisogna valutare, ma l’assetto potrebbe comunque essere lo stesso delle ultime uscite perchè raramente il tecnico boemo apre a turnover e cambi di formazione. Dunque Coulibaly rimane favorito su Verre; dall’altra parte del campo non è in discussione la maglia per Ledian Memushaj, mentre a fare filtro davanti alla difesa dovrebbe esserci ancora una volta Muntari, che si gioca il posto con Alessandro Bruno. Anche nel tridente poche sorprese: Bahebeck è in vantaggio sull’ex di giornata Cerri per il ruolo di prima punta, ai suoi lati dovrebbero agire Benali (6 gol in un campionato che a titolo personale rimane ampiamente positivo) e Caprari, destinato a rimanere in Serie A (lo ha preso l’Inter).

DIRETTA TV - Cagliari Pescara, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 3) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Rafael A.; 3 Isla, 2 Bruno Alves, 19 Pisacane, 29 Murru; 21 Ionita, 77 Tachtsidis, 27 Deiola; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 28 Gabriel, 13 R. Colombo, 26 Crosta, 35 Salamon, 24 M. Capuano, 12 Miangue, 20 Padoin, 8 D. Di Gennaro, 27 Deiola, 16 Faragò, 17 Farias, 42 Han Kwang-Song

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Dessena, Melchiorri

PESCARA (4-3-3): 1 Fiorillo; 11 F. Zampano, 35 A. Coda, 83 C. Bovo, 2 A. Crescenzi; 33 Coulibaly, 13 Muntari, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 15 Bahebeck, 17 Caprari

A disposizione: 31 Bizzarri, 12 Aldegani, 44 Fornasier, 16 Brugman, 5 A. Bruno, 7 Verre, 9 Kastanos, 30 Muric, 28 Mitrita, 20 Cerri

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: Biraghi

Indisponibili: Vitturini, Pepe, Gilardino

