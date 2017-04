Probabili formazioni/ Crotone Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Crotone Milan (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone Milan è una delle partite più delicate nella trentaquattresima giornata della Serie A 2016-2017: si gioca domenica 30 aprile alle ore 15 ed entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per perseguire il loro obiettivo. Ultime speranze di salvezza per un Crotone che ha recuperato tanti punti all’Empoli, ma che ha visto i toscani vincere le ultime due partite e si trova quindi ancora a 5 punti dalla permanenza in Serie A. Proprio il Milan ha perso in casa contro l’Empoli la scorsa domenica, e dunque ha mancato l’allungo sull’Inter e ha perso contatto dall’Atalanta; per entrare in Europa dalla porta principale servirà un finale di stagione senza errori e qualche aiuto da altri campi. Andiamo quindi a valutare, aspettando il calcio d’inizio allo Scida, quali potrebbero essere le probabili formazioni di Crotone Milan.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - La nota positiva riguardo il Crotone è che in questo finale di stagione può contare su tutta la rosa a disposizione: dunque Davide Nicola schiera il 4-4-2 di base con Falcinelli (12 gol) ancora una volta chiamato a fare la differenza in fase offensiva, con il supporto di Trotta e di Stoian che, pur partendo largo a sinistra sulla linea di centrocampo, di fatto è un attaccante aggiunto. Per contro a destra agisce Rohden che è un finto esterno, nel senso che si occupa maggiormente di dare una mano in mediana; in mezzo al campo agiranno Crisetig e Barberis, che sono ancora in vantaggio su Capezzi. Per quanto riguarda la difesa, spazio a Ceccherini e Gianmarco Ferrari a protezione di Cordaz, con Rosi e Martella che come sempre saranno i terzini. L’ex Mesbah sarà in panchina, dalla quale si potrà alzare anche un Simy che nelle ultime giornate è stato decisivo con due gol, e dunque la speranza per gli squali è che l’attaccante si possa ripetere anche contro il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Due squalificati nel Milan e Alessio Romagnoli ancora in dubbio; c’è una possibile soluzione con il giovane romano sulla corsia sinistra, perchè De Sciglio è squalificato, ma è probabile che Montella si affidi a Vangioni per coprire la corsia e mandi Romagnoli al centro con Paletta, tenendo invece Cristian Zapata a giocarsi il posto con il compagno. In porta ovviamente andrà Gigio Donnarumma, mentre a destra sarà confermato Calabria; a centrocampo è Locatelli a prendere il posto di José Sosa, con Pasalic e Mati Fernandez che vanno verso la conferma come interni. La prima punta potrebbe essere ancora Lapadula, a segno contro l’Empoli; si prospetta dunque un’altra panchina per Carlos Bacca, mentre sugli esterni ovviamente giocheranno Suso e Deulofeu. Intanto migliorano le condizioni di Montolivo: il centrocampista potrebbe essere portato in panchina anche se è da escludere un suo utilizzo anche solo per uno spezzone di partita.

DIRETTA TV - Crotone Milan, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 3 Claiton, 15 Mesbah, 20 Kotnik, 28 Capezzi, 42 Suljic, 24 Tonev, 9 Nalini, 27 Acosty, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 21 Vangioni; 80 Pasalic, 73 M. Locatelli, 14 Mati Fernandez; 8 Suso, 9 Lapadula, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 13 A. Romagnoli, 15 Gustavo Gomez, 16 A. Poli, 91 Bertolacci, 33 Kucka, 10 Honda, 70 Bacca, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: De Sciglio, José Sosa

Indisponibili: Abate, Antonelli, Bonaventura

© Riproduzione Riservata.