Probabili formazioni/ Empoli Sassuolo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Empoli Sassuolo si gioca alle ore 15 di domenica 30 aprile per la trentaquattresima giornata della Serie A 2016-2017; una partita delicata per la formazione di casa che, reduce da due vittorie consecutive (entrambe fuori casa, e contro Fiorentina e Milan) ha allontanato lo spettro della salvezza proprio quando affrontava il momento più difficile; serve ora l’ultimo sforzo per tenere a distanza il Crotone, e in questo senso non bisogna fare passi falsi contro un Sassuolo che ha già ottenuto l’obiettivo ma punta a chiudere in crescendo la stagione. Andiamo allora a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Empoli Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Grande fiducia per l’Empoli che vede la salvezza davvero vicina; Giovanni Martusciello è ancora senza Cosic e potrebbe dover rinunciare a Mchedlidze che, in gol a San Siro, non è al meglio. Il georgiano va comunque verso la panchina, qualora non dovesse farcela a prenderne il posto dovrebbe essere Marilungo. A completare il reparto offensivo ci saranno ovviamente El Kaddouri e Thiam, sorpresa positiva di queste ultime settimane e reduce da una rete pesantissima segnata contro il Milan. Per il resto l’Empoli ritrova Krunic, che dunque andrà occupare il centro destra nella linea mediana; Dioussé come sempre sarà il metronomo schierato n mezzo al campo, dall’altra parte agirà invece Daniele Croce che è il leader di questa squadra. Davanti a Skorupski, che come sempre occuperà i pali, avremo una linea nella quale Federico Barba è ancora in vantaggio per occupare una delle due maglie dei difensori centrali, con Bellusci al suo fianco; sugli esterni invece spazio a Laurini, favorito su Veseli, e Pasqual che dovrebbe vincere il ballottaggio con il giovane Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Nel Sassuolo rientra Politano che ha scontato il turno di squalifica; l’esterno offensivo riprende posto nel tridente al fianco di Defrel che è in vantaggio su Matri per il ruolo di prima punta, mentre sulla destra ci sarà Domenico Berardi che dopo otto mesi è tornato al gol su azione, consentendo ai neroverdi di pareggiare contro il Napoli la scorsa domenica. Non dovrebbe variare il resto della formazione agli ordini di Eusebio Di Francesco: Lirola e Peluso agiranno sulle corsie esterne di difesa, in mezzo Acerbi e Paolo Cannavaro - il quale in settimana ha dovuto rispondere - e lo ha fatto da gran signore - ad alcuni tifosi napoletani che lo accusavano del “troppo impegno” nella partita contro la squadra della sua città. A centrocampo Sensi dovrebbe spuntarla su Aquilani per coordinare le operazioni; senza Missiroli sarà ancora Duncan a ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, dall’altra parte confermatissimo Lorenzo Pellegrini che è una delle note più liete in stagione. Buona notizia: in panchina si rivede Magnanelli.

DIRETTA TV - Empoli Sassuolo, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 6) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 33 Krunic, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 27 Thiam, 9 Mchedlidze

A disposizione: 23 Pelagotti, 3 Zambelli, 13 Veseli, 15 A. Costa, 4 Dimarco, 27 Zajc, 88 A. Tello, 5 José Mauri, 77 Buchel, 20 Pucciarelli, 89 Marilungo, 7 Maccarone

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Cosic

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Lirola, 28 P. Cannavaro, 15 Acerbi, 13 Peluso; 6 Lo. Pellegrini, 12 Sensi, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 11 Defrel, 16 Politano

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 5 Antei, 55 Letschert, 39 Dell’Orco, 21 Aquilani, 4 Magnanelli, 22 Mazzitelli, 10 Matri, 9 Iemmello, 90 Ragusa

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Gazzola, Missiroli

