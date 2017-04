Probabili formazioni/ Genoa Chievo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Genoa Chievo (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa Chievo si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: alle ore 15 di domenica 30 aprile il Grifone affronta una squadra già salva e ha bisogno di chiudere i conti in chiave salvezza, perchè ha 9 punti di vantaggio sull’Empoli ma anche un trend decisamente negativo, che rischia di compromettere un buon girone di andata. Non ci sono dubbi sul fatto che le motivazioni del Genoa siano nettamente superiori, ma il Chievo arriva da una serie di sconfitte e non tiene particolarmente a chiudere il campionato in negativo. Studiamo allora quello che i due allenatori potrebbero decidere per la partita di domani pomeriggio, analizzando le probabili formazioni di Genoa Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Pinilla sempre squalificato, Izzo fermato per il calcioscommesse, Perin fuori dai giochi per la rottura del crociato; il Genoa perde i pezzi. Ivan Juric, reduce dallo 0-4 contro la Juventus, manda in campo il 3-5-2 con Palladino che affianca Giovanni Simeone in attacco, mentre in difesa agirà Gentiletti sul centrosinistra con Munoz che si sposta dall’altra parte e Burdisso che come sempre comanda il reparto a protezione di Lamanna. A centrocampo torna Luca Rigoni, che è un ex di questa partita e dovrebbe riprendersi il ruolo di interno a destra; a lasciargli il posto dovrebbe essere Cataldi, con Ntcham che invece va verso la conferma e Miguel Veloso che sarà impiegato in qualità di regista davanti alla difesa (il portoghese è mancato molto in questa stagione perchè il Genoa non aveva nella rosa un giocatore con le sue caratteristiche). Non si cambia sugli esterni: Lazovic giocherà a destra con Diego Laxalt impiegato a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Anche il Chievo deve convivere con una lunga lista di indisponibili: tra questi Meggiorini ha chiuso in anticipo la sua stagione e anche Sardo potrebbe non riuscire a rientrare. Ad ogni modo Rolando Maran non si discosta dal 4-3-1-2, ormai modulo di riferimento: in porta potrebbe tornare Sorrentino che nelle ultime giornate aveva lasciato il posto a Seculin, in difesa Izco dovrebbe scalare a destra con Nicolas Frey che invece può essere impiegato sulla corsia opposta, Dainelli e Spolli sono i favoriti per occupare il centro del reparto. A centrocampo vedremo Radovanovic da playmaker; ai suoi lati vanno verso la conferma Lucas Castro ed Hetemaj, anche perchè qui le scelte a disposizione di Maran non sono troppe. Davanti, Valter Birsa (un ex) è in vantaggio su De Guzman per il ruolo di trequartista, andando a supportare Pellissier e Inglese (il quale dovrebbe spuntarla su Gakpé).

DIRETTA TV - Genoa Chievo, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 5) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 2).

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CHIEVO

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 24 Munoz, 8 Burdisso, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 30 L. Rigoni, 44 Miguel Veloso, 10 Ntcham, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 11 Palladino

A disposizione: 38 Zima, 14 Biraschi, 21 Orban, 4 Cofie, 94 Cataldi, 15 Hiljemark, 28 Brivio, 16 A. Beghetto, 99 Ninkovic, 17 Taarabt, 27 Pandev, 63 Pellegri

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo, Pinilla

Indisponibili: Perin, Rubinho, L. Morosini

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 13 Izco, 2 Spolli, 3 Dainelli, 21 N. Frey; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 77 Troiani, 12 B. Cesar, 15 Pogliano, 97 Depaoli, 78 Rabbas, 25 Oprut, 28 Bastien, 1 De Guzman, 80 Kyiyne, 7 Gakpé

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Cacciatore, Sardo, Gobbi, N. Rigoni, Meggiorini

