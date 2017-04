Probabili formazioni/ Inter Napoli: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Inter Napoli (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Napoli è, insieme al derby della capitale, il big match della trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: il turno si chiude a San Siro, domenica 30 aprile alle ore 20:45, con una sfida che mette di fronte due grandi del calcio italiano, che però sono separate da 17 punti in classifica. Il trend delle ultime stagioni ha visto crescere in maniera esponenziale il Napoli, che ora vuole rimettere le mani sul secondo posto ma deve recuperare 4 punti alla Roma dopo il pareggio di Reggio Emilia; calo per l’Inter, che non vince da cinque partite (tre sconfitte) e anche quest’anno rischia di rimanere fuori dall’Europa. Ci attende un grande spettacolo domani sera; intanto possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Inter-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli è stato confermato in panchina: dopo la caduta di Firenze si erano aperte voci su un possibile esonero. Probabilmente l’addio arriverà a fine stagione, ma intanto si insegue l’Europa: da valutare le condizioni di Ansaldi, con Nagatomo in preallarme per occupare la corsia sinistra di una difesa che tornerà a essere a tre. Dall’altra parte conferma sicura per D’Ambrosio, in mezzo sarà ancora Medel a fare coppia con Miranda. A centrocampo invece Gagliardini e Kondogbia sono sempre favoriti, ma Brozovic sta rilanciando le sue quotazioni e dunque potrebbe essere in campo dal primo minuto al posto del francese. Un altro avvicendamento può avvenire sulla trequarti: Pioli ha bisogno di mescolare le carte e una di queste può rispondere al nome di Ever Banega, accantonato nelle ultime uscite e ora leggermente favorito su Joao Mario per giocare come supporto a Mauro Icardi, che la scorsa estate è stato il grande sogno di mercato del Napoli e che corre per il titolo di capocannoniere del campionato. Sulle corsie ovviamente non si cambia: a destra gioca Candreva (anche lui inseguito dai partenopei), a sinistra ci sarà regolarmente Perisic che ha raggiunto la doppia cifra di gol.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Rosa al completo per Maurizio Sarri, che non dovrebbe cambiare rispetto al solito: naturalmente sarà 4-3-3, con Strinic ancora favorito su Ghoulam per il ruolo di terzino sinistro, Hysaj a destra e Raul Albiol a fare coppia con Koulibaly al centro dello schieramento difensivo che si dispone a protezione di Pepe Reina. A centrocampo si va verso la riproposizione del centrocampo che ha giocato le ultime partite: questo significa che accanto ad Hamsik dovrebbe esserci ancora Jorginho a creare gioco, mentre come mezzala destra Allan sembra favorito su Zielinski che in queste settimane ha trovato meno spazio rispetto al passato. Naturalmente invariato il tridente: Mertens prenota la grande sfida del gol con Icardi e non ha ancora perso le speranze di vincere la classifica marcatori (parte da -3 rispetto a Belotti e Dzeko), Callejon è in “doppia doppia” per gol ed assist (10 e 10, nessuno come lui in Serie A) mentre dall’altra parte Lorenzo Insigne giocherà una partita speciale, perchè in settimana è arrivato il tanto atteso rinnovo del contratto (fino al 2020) e festeggiarlo con un gol decisivo a San Siro sarebbe ovviamente un modo perfetto.

DIRETTA TV - Inter Napoli, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 21 Santon, 20 Sainsbury, 2 Andreolli, 24 Murillo, 15 Ansaldi, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 6 Joao Mario, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 3 Strinic; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

