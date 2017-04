Probabili formazioni/ Palermo Fiorentina: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Palermo Fiorentina (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo Fiorentina si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di domenica 30 aprile per una partita che potrebbe sancire la retrocessione aritmetica dei rosanero. Sarà così se il Palermo, attualmente a -13 dall’Empoli, non guadagneranno punti sui toscani contro cui devono ancora giocare al Barbera; dunque perdere vorrebbe dire Serie B per una squadra che nonostante i tanti cambi in panchina non è mai decollata. La Fiorentina è tornata ancora una volta in corsa per l’Europa sfruttando il sensibile calo delle milanesi, ma a questo punto non può più sbagliare. Possiamo leggere dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia della sfida del Barbera e, aspettando il calcio d’inizio, analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Palermo Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Gazzi è squalificato, e allora in mediana Diego Bortoluzzi dovrebbe schierare Jajalo; lo sloveno farà coppia con Bruno Henrique che è uno dei giocatori maggiormente utilizzati nel Palermo di questa stagione, a prescindere da chi fosse l’allenatore. Nel reparto arretrato c’è il ballottaggio tra Goldaniga e Andelkovic, con il primo che sembra essere favorito; comanderà il reparto Giancarlo Gonzalez, il terzo difensore sarà il bosniaco Sunjic mentre in porta Posavec dovrebbe avere la meglio su Fulignati, che lo aveva scalzato per qualche giornata. Sulle fasce non si cambia: Rispoli, reduce da una splendida doppietta - purtroppo inutile - contro la Lazio, sarà a destra con Pezzella che si occuperà della sinistra (Aleesami è tornato a disposizione ma dovrebbe rimanere in panchina). Nel reparto avanzato è difficile capire chi giocherà: sicuramente Nestorovski, ma sugli esterni ci sono tanti giocatori per due maglie. Forse Lo Faso potrebbe essere confermato, spazio anche all’ungherese Sallai che è in ballottaggio con Trajkovski.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Ancora squalificato Kalinic, ma la Fiorentina può contare su un Babacar in grande forma, reduce dalla doppietta contro l’Inter. Il problema maggiore per Paulo Sousa potrebbe essere l’indisponibilità di Gonzalo Rodriguez, che non è al meglio e potrebbe dare forfait: per sostituirlo c’è De Maio, che tra tutti i difensori della Fiorentina è l’unico che potrebbe giocare al centro senza problemi. In alternativa spazio a Salcedo con Astori spostato in mezzo al reparto che sarà completato da Carlos Sanchez. Cristian Tello si è preso la maglia da titolare in queste ultime giornate: il portoghese sarà ancora titolare sulla corsia destra, con Milic - anche lui ha giocato molto bene contro l’Inter - che opererà sull’altra fascia. Matias Vecino e Badelj si occuperanno della zona mediana, questo significa che Borja Valero sarà dirottato sulla linea di trequarti per fare coppia con Bernardeschi. Federico Chiesa e Saponara restano opzioni valide per il secondo tempo, così come l’ex di giornata Ilicic.

DIRETTA TV - Palermo Fiorentina, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 2) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD).

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FIORENTINA

PALERMO (3-4-3): 1 Posavec; 6 Goldaniga, 12 G. Gonzalez, 44 Sunjic; 3 Rispoli, 28 Jajalo, 25 Bruno Henrique, 97 Pezzella; 98 Lo Faso, 30 Nestorovski, 20 Sallai

A disposizione: 68 Fulignati, 55 Marson, 15 Cionek, 3 Andelkovic, 2 Vitiello, 89 Morganella, 18 Chochev, 19 Aleesami, 23 Diamanti, 22 Balogh, 8 A. Trajkovski, 9 Stefan Silva

Allenatore: Diego Bortoluzzi

Squalificati: Gazzi

Indisponibili: Rajkovic, Embalo

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 16 C. Tello, 5 Badelj, 8 Vecino, 31 Milic; 20 Borja Valero, 10 Bernardeschi; 30 Babacar

A disposizione: 57 Sportiello, 97 Dragowski, 18 Salcedo, 40 Tomovic, 4 De Maio, 25 F. Chiesa, 19 Cristoforo, 24 I. Hagi, 15 Maxi Olivera, 72 Ilicic, 21 Saponara

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: Kalinic

Indisponibili: -

