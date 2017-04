Probabili formazioni/ Roma Lazio: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Roma Lazio (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Lazio, quarto derby stagionale nella capitale, si gioca per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: come già successo per il derby di Milano anche questa stracittadina rappresenta un lunch match, dunque l’appuntamento è per le ore 12:30 di domenica 30 aprile. Una partita che ovviamente si presenta da sola e che non ha bisogno di motivazioni extra al di là della grande rivalità cittadina; tuttavia gli interessi di classifica ci sono tutti, perchè la Roma - che deve anche vendicare l’eliminazione subita in Coppa Italia - insegue secondo posto e, marginalmente ma in maniera concreta, lo scudetto mentre la Lazio, comunque già sicura dell’Europa League, vuole chiudere al quarto posto. Aspettiamo con trepidazione che le due squadre giochino questa partita allo stadio Olimpico, nel frattempo andiamo a leggere quelle che sono al momento le probabili formazioni di Roma Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Il dubbio è sempre De Rossi, ma questa volta il centrocampista (fuori a Pescara) dovrebbe farcela e dunque essere regolarmente in campo per questa partita. A fargli compagnia ovviamente Strootman, in una formazione che non dovrebbe cambiare rispetto allo scorso Monday Night: ancora una volta infatti El Shaarawy (tre assist all’Adriatico) è favorito su Perotti per ricoprire il ruolo di esterno sinistro nella linea dei trequartisti, che si completa con Salah e Nainggolan (entrambi sono in doppia cifra per gol segnati in campionato, rispettivamente 13 e 10). Dzeko ci sarà: dopo la reazione plaetale alla sostituzione il bosniaco è stato multato, ma sembra che la sua maglia non sia in discussione e dunque ci sarà una grande occasione per allungare nella classifica marcatori. Per il resto, come detto, squadra confermata: si rivede ancora una volta la difesa a quattro, nella quale Rudiger in questo momento offre più garanzie di un Bruno Peres che, visto l’infortunio di Florenzi, ha dovuto tirare la carretta per praticamente tutta la stagione. A sinistra Emerson Palmieri sta bene e dunque sarà titolare, a protezione di Szczesny la solita coppia formata da Fazio e Manolas (il greco dovrebbe essere all’ultimo derby della capitale, vista la sempre più probabile cessione in estate).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Lazio al completo (al netto del lungodegente Marchetti) ma con il dubbio Radu: il terzino rumeno sarà convocato ma ha un problema al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori dalla formazione titolare. Siccome Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi alla difesa a tre per sfidare la Roma, il principale sostituto pare essere Bastos, che in uno schieramento simile è preferito a Wallace. I due olandesi Hoedt e De Vrij sono ovviamente confermati davanti a Strakosha; Lulic fa invece un passo avanti e si sistema sulla linea dei centrocampisti, percorso inverso per Felipe Anderson che sarà il laterale destro. In mezzo i soliti tre, senza discussioni: Lucas Biglia da regista, Parolo e Milinkovic-Savic ad agire sulle mezzali con ottimi tempi di inserimento che potrebbero fare male alla difesa giallorossa. Davanti ci saranno ovviamente Ciro Immobile, sesto giocatore a raggiungere quota 20 gol in questo campionato, e Keita Balde Diao reduce dalla tripletta realizzata contro il Palermo. In caso di difesa a quattro Lulic potrebbe scalare dietro con Basta titolare in luogo di Bastos, ripristinando così il 4-3-3 nel quale Felipe Anderson e Keita sarebbero gli esterni a supporto di Immobile.

DIRETTA TV - Roma Lazio, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

ROMA (4-2-3-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas, 33 Emerson P.; 16 De Rossi, 6 Strootman; 11 Salah, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 13 Bruno Peres, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 21 Mario Rui, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 2 Hoedt, 3 De Vrij, 15 Bastos; 10 Felipe Anderson, 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 55 Vargic, 31 Adamonis, 8 Basta, 4 Patric, 13 Wallace, 26 Radu, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

