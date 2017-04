Pronostici Serie B/ Capolista in trasferta, le scommesse della 39^giornata (29 aprile 2017)

Pronostici Serie B (LAPRESSE)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 39^GIORNATA (29 APRILE 2017) - Serie B no stop: è tempo di altri pronostici ed altre scommesse, sulle partite della 39^giornata che scatta nel pomeriggio di sabato 29 aprile 2017. Dalle ore 15:00 il menu prevede Bari-Pisa, Cittadella-Cesena, Latina-Ascoli, Pro Vercelli-Perugia, Spezia-SPAL, Ternana-Carpi e Trapani-Virtus Entella. 4 i posticipi in programma: domenica 30 aprile in campo Novara e Brescia alle ore 17:30, mentre lunedì 1 maggio sarà la volta di Benevento-Avellino (ore 12:30), Hellas Verona-Vicenza (15:00) e Salernitana-Frosinone (20:30). Di seguito i pronostici per le partite di Serie B di sabato 29 aprile 2017.

PRONOSTICO BARI PISA (ore 15) - Quattro partite senza successo per il Bari che sta inseguendo la zona playoff, con 3 lunghezze di ritardo. Il Pisa è tornato a fare punti nel turni infrasettimanale, ma complice il successo del Latina a Chiavari è tornato all’ultimo posto. Per due squadre in difficoltà il pronostico si orienta verso il pareggio, facciamo 1X.

PRONOSTICO CITTADELLA CESENA (ore 15) - Risultati altalenanti per il Cittadella che però rimane tra le prime otto, anche se la classifica da quelle parti si sta accartocciando. Il Cesena ha sconfitto 4-1 il Benevento offrendo una delle migliori prove stagionali, in trasferta però i romagnoli tendono a fare più fatica. Anche in questo caso il pronostico privilegia il segno X per il pareggio.

PRONOSTICO LATINA ASCOLI (ore 15) - Il Latina non può già sbagliare se vale evitare la retrocessione diretta in Lega Pro. Mercoledì i pontini sono tornati a vincere espugnando il campo dell’Entella: una botta di vita che potrebbe spingere i nerazzurri alla seconda vittoria di fila, contro un Ascoli tranquillo ma non troppo (+ sui playout). Pronostico 1, anche se i marchigiani sono tra le migliori squadre per rendimento esterno.

PRONOSTICO PRO VERCELLI PERUGIA (ore 15) - Partita difficile da pronosticare: entrambe le squadre sono parse in salute di recente, la Pro Vercelli viaggia a +6 sui playout mentre il Perugia è quarto. Mescolando la relativa tranquillità della Pro e la caratura tecnica del Perugia dovrebbe scaturire un pareggio. Quindi segno X con opzione Gol, ovvero ambedue le squadre a segno.

PRONOSTICO SPEZIA SPAL (ore 15) - Chi ferma la capolista? Per la SPAL la promozione in Serie A è ornai vicina, attenzione però alla trasferta del Picco che si presenta ricca di insidie. Numeri recenti alla mano si potrebbe puntare senza dubbi su un’altra vittoria degli estensi, vogliamo però prenderci un rischio e puntare sul segno 1 per il successo interno degli Aquilotti. Anche in questo caso con opzione Gol.

PRONOSTICO TERNANA CARPI (ore 15) - Posizioni delicate sia per la Ternana, terzultima a meno 2 dai playout, che per il Carpi che prima di questa giornata chiude la fascia playoff alla pari con lo Spezia (54 punti). Un pareggio servirebbe poco ai padroni di casa che hanno bisogno del bottino pieno: se possiamo giocarci una tripla la spendiamo per la partita del Liberati. Se invece cercate un pronostico secco, rischiamo l’1.

PRONOSTICO TRAPANI VIRTUS ENTELLA (ore 15) - Sconfitte entrambe nel turno infrasettimanale, Trapani ed Entella cercano punti per agguantare playout e playoff. Per i siciliani l’obiettivo è più pressante, perché in gioco c’è la permanenza in cadetteria: considerando anche la recente flessione dell’Entella, punteremmo anche in questo caso sul segno 1.

