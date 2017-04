Racing Roma Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Racing Roma Pistoiese (Foto LaPresse)

DIRETTA PISTOIESE RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma-Pistoiese sarà diretta dall'arbitro Diego Provesi: alle ore 16:30 le due squadre scendono in campo per la partita che rientra nel quadro della trentasettesima giornata della Lega Pro 2016-2017 (girone A). Sarà una finale vera e propria per la Racing Roma: la formazione laziale infatti non può commettere errori visto che una sconfitta potrebbe anticipare la retrocessione in serie D della squadra.

Una situazione di classifica abbastanza compromessa già da diverse settimane e perciò sarà una partita importantissima. I tifosi vogliono una vittoria che potrebbe davvero essere un traguardo importante in vista della salvezza mediante i playout. Contro la Racing Roma giocherà una Pistoiese che è tranquilla in classifica ma vorrà comunque divertirsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La squadra toscana non vuole perdere punti e vuole divertirsi in un finale di stagione che potrebbe mettere in mostra i suoi migliori calciatori. Rovini, Gyasi e altri sono finiti nel mirino di svariati club di primo livello non solo in terza serie. Dunque la partita tra Racing Roma e Pistoiese potrebbe davvero essere l'occasione giusta per misurare le reali ambizioni di una squadra che non ha alcuna intenzione di mollare nonostante le grandi difficoltà.

Mattei vuole mantenere lo schieramento che fin qui, pur avendo avuto un rendimento alquanto discontinuo, non ha fatto malissimo. Il modulo della squadra laziale sarà il 3-5-2. In porta giocherà Reinholds mentre in difesa agiranno Ungaro, Vastola e Caldore. In mezzo al campo giocheranno Massimo, Ricciardi e Corticchia come interni mentre sugli esterni spazio per Pollace e Paparusso. In avanti giocheranno Testi e l'esperto centravanti ex Lazio e Chieti, Claudio De Sousa.

Pistoiese che invece vorrà divertirsi e vorrà giocare per regalare un successo ai propri tifosi. Il modulo della formazione arancione di Toscana sarà il 3-4-1-2 con Albertoni in porta. In difesa invece giocheranno Priola, Fissore e Boni. A centrocampo Pistoiese con Minotti, Benedetti, Guglielmotti e Zanon. Hamlili sarà il trequartista mentre la coppia d'attacco sarà composta da Gyasi e da Rovini, due elementi che sono destinati ad altri palcoscenici.

In casa Racing Roma sempre più fondamentale uno come Vastola che con la sua esperienza è un vero e proprio leader nello spogliatoio laziale. Bene in avanti De Sousa, un bomber che in Lega Pro può ancora fare molto la differenza. In mezzo al campo Massimo ha qualità ideali per un calciatore di Lega Pro vista anche la sua esperienza in B con l'Avellino. Mentre la Pistoiese ha in Gyasi e Rovini due calciatori importantissimi per il suo gioco. Fantasia e qualità immensa anche per uno come Hamlili che sta disputando una ottima stagione e che potrebbe essere un elemento importante per la prossima stagione degli arancioni.

Passando alle scommesse, la vittoria della Racing Roma viene quotata a 2.10 mentre il pareggio da Bwin viene dato a 2.90. La vittoria della squadra arancione viene quotata invece a 2.50, dimostrazione di come sarà una gara molto tirata.

Mister Mattei non vuole perdere concentrazione e perciò vuole motivare fino alla fine una squadra che non ha alcuna intenzione di mollare in vista del finale di stagione. Mentre il tecnico della Pistoiese Atzori viaggia verso la conferma nella prossima stagione. L'ex allenatore della Sampdoria ha risollevato una squadra che sembrava dover lottare fino alla fine del campionato per la permanenza in Lega Pro. Sarà perciò una gara molto bella.

Racing Roma-Pistoiese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

