Jonathan Rea (Foto: Lapresse)

REA VS DAVIES. VIDEO, SCINTILLE E GESTACCI: NERVI TESI TRA I DUE PILOTI NORDIRLANDESI (SBK 2017, OGGI 29 APRILE) - Jonathan Rea contro Chaz Davies. Scintille e nervi tesi tra i due piloti nordirlandesi, sia in pista che nel paddock. Tutto è accaduto nella Superpole del Gran Premio di Assen, quarta tappa del Mondiale 2017 di Sbk. Durante il suo ultimo giro, Davies ha rallentato per evitare Rea, che nel frattempo stava girando a rilento. Il pilota Ducati ha avuto un gesto di stizza piuttosto evidente nel confronto del collega Kawasaki. Chaz Davies ha poi così spiegato l'accaduto: “Cosa è successo? Chiedete a lui. Era in mezzo alla pista mentre io stavo facendo un giro veloce. Non è sportivo, la pista non è sua e quando si rallenta è buona regola togliersi dai piedi, ma lui pensa di essere solo”.

Puntuale arriva anche la replica di Rea: “Sta scherzando? Non so di cosa stia parlando”. Rea e Davies si sono poi chiariti nel paddock in un confronto acceso e diretto. Alla fine il pilota Kawasaki verrà pure penalizzato per aver rallentato l'andamento di Chaz Davies. Jonathan Rea ha dunque dovuto dire addio alla prima posizione. Retrocesso in quarta piazza, il due volte campione del mondo ha poi capito di aver commesso un errore e, dopo un'attenta analisi delle immagini, si è definitivamente chiarito con Davies. CLICCA QUI PER LA LITE TRA REA E DAVIES

© Riproduzione Riservata.