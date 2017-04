Renate Como/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Como (Foto LaPresse)

DIRETTA RENATE COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate Como si gioca a Meda, sarà diretta dall'arbitro Davide Andreini e rientra nel programma del penultimo turno di Lega Pro 2016-2017. Siamo nel girone A: le due squadre scendono in campo alle ore 16:30 di sabato 29 aprile. Un match che i lariani potranno affrontare assolutamente rilassati, considerando che gli azzurri hanno già staccato il biglietto per i play off.

Al contrario il Renate ha visto ridursi a due i punti di vantaggio sulla coppia composta da Lucchese e Pro Piacenza, che galleggia sulla zona di confine tra il decimo e l'undicesimo posto. I nerazzurri padroni di casa hanno rallentato molto il loro cammino, non riuscendo a trovare lo strappo decisivo per ottenere la matematica qualificazione anticipata alla post season. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Hanno pesato soprattutto le ultime due sconfitte consecutive subite contro Pistoiese in casa ed Alessandria in trasferta: la dimensione del Renate può far vivere al club comunque come un successo la salvezza diretta comodamente ottenuta, ma dopo aver stazionato così a lungo in zona play off sarebbe davvero un peccato mancare l'appuntamento. Dall'altra parte il Como ha superato un avvio di stagione difficile, ma una volta messa da parte la crisi societaria, anche grazie al lavoro del tecnico Fabio Gallo, la squadra ha trovato una sua dimensione molto precisa e si giocherà i play off che nella storia del Como hanno già regalato due promozioni in Serie B quando i lariani partivano dal fondo del tabellone degli scontri diretti per la promozione.

Le probabili formazioni della sfida. Il Renate scenderà in campo con Cincilla estremo difensore e i due difensori centrali, Savi e Di Gennaro, che completeranno la difesa a quattro con Mora impiegato in posizione di terzino destro e Schettino schierato invece come esterno mancino. Per Palma, Dragoni e Pavan partenza dal primo minuto nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno Anghileri, Florian e Scaccabarozzi.

La risposta del Como sarà affidata a Nossa, Fissore e Briganti che comporranno la difesa a tre davanti al portiere Zanotti. Linea di centrocampo come sempre molto folta con Di Quinzio, Fietta e Pessina chiamati a muoversi per vie centrali, mentre Peverelli a destra e Sperotto a sinistra giocheranno come esterni di fascia. Chinellato e Le Noci faranno invece coppia sul fronte offensivo.

Nonostante il recente calo di rendimento, il Renate non modificherà il 4-3-3 che Foschi ha schierato spesso in questa stagione, con la squadra che per larghi tratti è stata una delle rivelazioni stagionali nel girone C di Lega Pro, arrivando però forse un po' stanca e atleticamente poco brillante a fine stagione. 3-5-2 per il Como di Fabio Gallo che ha trovato invece sempre maggiore continuità con il passare delle settimane, ed arriva a questa trasferta sulle ali dell'entusiasmo, dopo tre vittorie consecutive contro Tuttocuoio, Pro Piacenza e Lupa Roma che hanno blindato per i lariani la qualificazione ai play off.

Quote per le scommesse non ancora comunicate per il turno di Lega Pro, ma è chiaro che mentre il Como può essere solo preoccupato del piazzamento finale per giocarsi al meglio i play off, il Renate deve centrare a tutti i costi la salvezza per non vedere la qualificazione alla post season pesantemente in bilico.

Il canale Lega Pro Channel, trasmesso via internet, trasmetterà la diretta streaming video di Renate Como (che invece non sarà trasmessa in diretta tv), sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30, esclusiva per tutti coloro che saranno muniti di un abbonamento al portale sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.