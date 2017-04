Risultati Lega Pro e Classifica/ Girone A: diretta gol live score (37^ giornata, oggi 29 aprile 2017)

Diretta Lega Pro girone A: la Cremonese è capolista a due giornate dal termine (LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE GIRONE A (37^ GIORNATA, OGGI 29 APRILE 2017) - Penultima giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: soltanto 180 minuti al termine della stagione regolare e dunque siamo sempre più vicini a conoscere tutti i verdetti che accompagneranno il girone A, protagonista unico di sabato 29 aprile.

Le partite si giocano in contemporanea per garantire i regolari duelli: dunque alle ore 16:30 avremo Livorno Cremonese, Lucchese Carrarese, Lupa Roma-Alessandria, Olbia Siena, Pontedera Piacenza, Prato Giana Erminio, Pro Piacenza Tuttocuoio, Racing Roma Pistoiese, Renate Como e Viterbese Arezzo. Continua lo splendido duello al vertice: la Cremonese ha confermato il suo punto di vantaggio sull’Alessandria e dunque è lontano 5 punti dalla promozione in Serie B, che sarebbe clamorosa visto il vantaggio dilapidato dai piemontesi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA (GIRONE A)

Significa vincere entrambe le partite per la capolista: un pareggio e una vittoria potrebbero non bastare, la partita decisiva è quella di oggi perchè i grigiorossi vanno in casa di un Livorno che, già qualificato ai playoff, ambisce a saltare la prima fase dei playoff (potrebbe essere suo facendo più punti della terza del girone B, visto che il Matera è qualificato alla seconda fase come finalista di Coppa Italia).

Il turno sulla carta è favorevole all’Alessandria, ma attenzione: la Lupa Roma è certa di giocare i playout e lo farà comunque senza fattore campo, ma deve ancora difendersi dagli attacchi di una Racing Roma che oggi ospita la Pistoiese già salva. A proposito di seconda fase dei playoff: per l’Arezzo vale lo stesso discorso del Livorno, la Giana Erminio è ormai tagliata fuori ma per contro i lombardi sono già alla post season insieme a Piacenza e Como.

Questo lascia tre posti liberi: la Viterbese ha bisogno di una vittoria perchè in caso di arrivo a pari punti (con una tra Lucchese e Pro Piacenza o con entrambe) sarebbe dietro, il Renate sarebbe sicuro di farcela vincendole entrambe oppure sperando che la Pro Piacenza (o la Lucchese) non facciano bottino pieno. Tornando a parlare di salvezza, la Carrarese al momento è al sicuro ma gioca al Porta Elisa e allora Tuttocuoio, Prato e Olbia sentono aria di sorpasso: qui le cose non sono ancora definite, se non per la retrocessione diretta dove come già detto sarà corsa a due.

GIRONE A

ore 16:30 Livorno-Cremonese

ore 16:30 Lucchese-Carrarese

ore 16:30 Lupa Roma-Alessandria

ore 16:30 Olbia-Siena

ore 16:30 Pontedera-Piacenza

ore 16:30 Prato-Giana Erminio

ore 16:30 Pro Piacenza-Tuttocuoio

ore 16:30 Racing Roma-Pistoiese

ore 16:30 Renate-Como

ore 16:30 Viterbese-Arezzo

CLASSIFICA GIRONE A

Cremonese 75

Alessandria 74

Arezzo 64

Livorno 63

Giana Erminio 60

Piacenza 57

Como 55

Viterbese 52

Renate 50

Lucchese (-2), Pro Piacenza 48

Pistoiese (-1), Siena, Pontedera 42

Carrarese 38

Tuttocuoio 37

Prato, Olbia 36

Lupa Roma 31

Racing Roma 29

© Riproduzione Riservata.