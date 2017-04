Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, oggi Torino Sampdoria: diretta gol livescore (34^giornata)

Risultati Serie A 2016-2017: oggi Torino Sampdoria (LAPRESSE)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, OGGI TORINO SAMPDORIA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (ANTICIPO 34^GIORNATA, 29 APRILE 2017) - Il 34° turno di Serie A è cominciato con l’anticipo di venerdì tra Atalanta e Juventus: dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia è maturato il primo dei risultati di giornata. Il prossimo arriverà dall’Olimpico-Grande Torino, dove i granata di Sinisa Mihajlovic affrontano la Sampdoria. Match tra due squadre che non hanno più obiettivi da raggiungere in questo torneo, se non quello di concludere degnamente la stagione; in tal senso possiamo attenderci una partita gradevole. Il Torino non perde da 5 giornate e nell’ultima è tornato a vincere in trasferta dopo oltre 5 mesi; i gol di Ljajic, Zappacosta e Iago Falqué hanno permesso ai granata di espugnare il campo del Chievo (1-3), il precedente successo esterno risaliva al 20 novembre 2016 (0-2 a Crotone con doppietta di Belotti).

Risultati più altalenanti per la Sampdoria, che si presenta all’Olimpico dopo i ko contro Sassuolo in trasferta e Crotone in casa, sempre per 2-1. Considerando anche il precedente 2-2 interno con la Fiorentina, diventano 3 i turni senza vittoria per i blucerchiati, che però in caso di affermazione nell’anticipo odierno aggancerebbero in classifica proprio il Toro. Prima del fischio d’inizio infatti 3 lunghezze separano le due squadre: 48 punti per il Torino, che occupa la nona posizione, 45 per la Sampdoria che segue al decimo posto. Ricordiamo anche il programma domenicale, che servirà il suo piatto forte nell’aperitivo delle ore 12:30, quando andrà in scena il derby tra Roma e Lazio.

Alle 15:00 in campo Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Empoli-Sassuolo, Genoa-Chievo e Palermo-Fiorentina, mentre Inter e Napoli si contenderanno gli ultimi 3 punti di giornata nel posticipo delle 20:45. Vedremo come i risultati della 34^giornata, a cominciare dall’anticipo di sabato 29 aprile, modificheranno la classifica di una Serie A che ai avvia al suo rush finale.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 34^GIORNATA





venerdì 28 aprile 2017





RISULTATO FINALE Atalanta-Juventus 2-2





sabato 29 aprile 2017





ore 20:45 Torino-Sampdoria

domenica 30 aprile 2017





ore 12:30 Roma-Lazio

ore 15:00 Bologna-Udinese

ore 15:00 Cagliari-Pescara

ore 15:00 Crotone-Milan

ore 15:00 Empoli-Sassuolo

ore 15:00 Genoa-Chievo

ore 15:00 Palermo-Fiorentina

ore 20:45 Inter-Napoli

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 84*

Roma 75

Napoli 71

Lazio 64

Atalanta 64*

Milan 58

Inter 56

Fiorentina 55

Sampdoria 48

Torino 45

Udinese 43

Chievo,

Cagliari 38

Sassuolo 36

Bologna 35

Genoa 30

Empoli 29

Crotone 24

Palermo 16

Pescara* 14

* Pescara retrocesso in Serie B

PROSSIMO TURNO (35°)

sabato 6 maggio 2017

ore 18:00 Napoli-Cagliari

ore 20:45 Juventus-Torino

domenica 7 maggio 2017

ore 12:30 Udinese-Atalanta

ore 15:00 Chievo-Palermo

ore 15:00 Empoli-Bologna

ore 15:00 Genoa-Inter

ore 15:00 Lazio-Sampdoria

ore 15:00 Pescara-Crotone

ore 15:00 Sassuolo-Fiorentina

ore 20:45 Milan-Roma

